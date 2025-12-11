Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 15:09 | Обновлено 11 декабря 2025, 15:10
Арсенал победил в стартовых 6 матчах ЛЧ. У кого было подобное достижение?

Вспомним, до каких стадий доходили команды в сезонах с 6 победами на старте

Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал стал 15-й командой в истории Лиги чемпионов, победившей во всех 6 стартовых матчах сезона.

Подобные победные серии в начале сезона клубам-авторам этого достижения принесли трофей в конце кампании всего дважды.

Бавария в сезоне 2019/20 и Реал в сезоне 2023/24 – единственные, кто стал победителем турнира после того, как начал сезон с 6 побед подряд.

Стадия Лиги чемпионов, до которой дошли команды, победившие во всех 6 стартовых матчах сезона

  • 1992/93 – Милан – финал
  • 1994/95 – ПСЖ – полуфинал
  • 1995/96 – спартак – четвертьфинал
  • 2002/03 – Барселона – четвертьфинал
  • 2011/12 – Реал – полуфинал
  • 2014/15 – Реал – полуфинал
  • 2019/20 – Бавария – победитель
  • 2021/22 – Ливерпуль – финал
  • 2021/22 – Аякс – 1/8 финала
  • 2021/22 – Бавария – четвертьфинал
  • 2022/23 – Бавария – четвертьфинал
  • 2023/24 – Реал – победитель
  • 2023/24 – Манчестер Сити – четвертьфинал
  • 2024/25 – Ливерпуль – 1/8 финала
  • 2025/26 – Арсенал – ?
