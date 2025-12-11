Арсенал победил в стартовых 6 матчах ЛЧ. У кого было подобное достижение?

Арсенал стал 15-й командой в истории Лиги чемпионов, победившей во всех 6 стартовых матчах сезона.

Подобные победные серии в начале сезона клубам-авторам этого достижения принесли трофей в конце кампании всего дважды.

Бавария в сезоне 2019/20 и Реал в сезоне 2023/24 – единственные, кто стал победителем турнира после того, как начал сезон с 6 побед подряд.

Стадия Лиги чемпионов, до которой дошли команды, победившие во всех 6 стартовых матчах сезона