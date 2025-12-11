Лига чемпионов11 декабря 2025, 15:09 | Обновлено 11 декабря 2025, 15:10
Арсенал победил в стартовых 6 матчах ЛЧ. У кого было подобное достижение?
Вспомним, до каких стадий доходили команды в сезонах с 6 победами на старте
Арсенал стал 15-й командой в истории Лиги чемпионов, победившей во всех 6 стартовых матчах сезона.
Подобные победные серии в начале сезона клубам-авторам этого достижения принесли трофей в конце кампании всего дважды.
Бавария в сезоне 2019/20 и Реал в сезоне 2023/24 – единственные, кто стал победителем турнира после того, как начал сезон с 6 побед подряд.
Стадия Лиги чемпионов, до которой дошли команды, победившие во всех 6 стартовых матчах сезона
- 1992/93 – Милан – финал
- 1994/95 – ПСЖ – полуфинал
- 1995/96 – спартак – четвертьфинал
- 2002/03 – Барселона – четвертьфинал
- 2011/12 – Реал – полуфинал
- 2014/15 – Реал – полуфинал
- 2019/20 – Бавария – победитель
- 2021/22 – Ливерпуль – финал
- 2021/22 – Аякс – 1/8 финала
- 2021/22 – Бавария – четвертьфинал
- 2022/23 – Бавария – четвертьфинал
- 2023/24 – Реал – победитель
- 2023/24 – Манчестер Сити – четвертьфинал
- 2024/25 – Ливерпуль – 1/8 финала
- 2025/26 – Арсенал – ?
