Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции

После матча против ровенского «Вереса» (2:2) в раздевалке «Кривбасса» произошла стычка между венесуэльским нападающим Глейкером Мендосой и одним из других футболистов «горняков», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, когда игроков пытались разнять, Мендоса, махая руками, задел одного из руководителей клуба.

В итоге президент клуба и главный тренер команды решили на время исключить 24-летнего футболиста из стартового состава, чтобы «дать ему остыть».

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.