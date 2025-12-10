Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 18:43 | Обновлено 10 декабря 2025, 18:44
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции

Глейкер Мендоса попал в скандал

Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

После матча против ровенского «Вереса» (2:2) в раздевалке «Кривбасса» произошла стычка между венесуэльским нападающим Глейкером Мендосой и одним из других футболистов «горняков», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, когда игроков пытались разнять, Мендоса, махая руками, задел одного из руководителей клуба.

В итоге президент клуба и главный тренер команды решили на время исключить 24-летнего футболиста из стартового состава, чтобы «дать ему остыть».

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог драка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
