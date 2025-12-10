Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Глейкер Мендоса попал в скандал
После матча против ровенского «Вереса» (2:2) в раздевалке «Кривбасса» произошла стычка между венесуэльским нападающим Глейкером Мендосой и одним из других футболистов «горняков», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, когда игроков пытались разнять, Мендоса, махая руками, задел одного из руководителей клуба.
В итоге президент клуба и главный тренер команды решили на время исключить 24-летнего футболиста из стартового состава, чтобы «дать ему остыть».
В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арсенал и Бавария набрали по 15 очков и досрочно вышли в следующий этап
Наставник парижского клуба поделился ожиданиями перед матчем с «Атлетиком» в Лиге чемпионов