Тренер Забарного выступит в суде по обвинению Барселоны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также бывшие главные тренеры клуба Луис Энрике и Эрнесто Вальверде выступят в суде в качестве свидетелей в пятницу, 12 декабря, чтобы дать показания по делу Негрейры, сообщает Marca.

По данным источников, суду необходимо установить, знали ли Энрике и Вальверде о том, что бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Хосе Мария Негрейра готовил отчеты о судьях для клуба.

Ожидается, что оба тренера дадут показания через видеосвязь, так как не могут приехать в Барселону из-за работы со своими командами. При этом Лапорта явится в суд лично.

Напомним, что в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения в коррупции в связи с выплатами Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Клуб обвинялся в осуществлении этих выплат в период с 2001 по 2018 год.