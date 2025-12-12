Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике отреагировал на матч ПСЖ, где Забарный сыграл вместе с Сафоновым
12 декабря 2025, 00:10
Энрике отреагировал на матч ПСЖ, где Забарный сыграл вместе с Сафоновым

Тренер объяснил ничью с «Атлетиком»

Энрике отреагировал на матч ПСЖ, где Забарный сыграл вместе с Сафоновым
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался недоволен результатом матча Лиги чемпионов против «Атлетика», который завершился вничью. Наставник парижского клуба считает, что его команда была ближе к победе.

«Я думаю, что мы хорошо начали матч. Но во втором тайме мы были намного лучше. Они были немного более уставшими, и мы должны были выиграть матч. ПСЖ заслужил победу», — заявил Луис Энрике после финального свистка.

Во второй половине игры на поле появился украинец Илья Забарный, который впервые сыграл в очной встрече с Матвеем Сафоновым.

Луис Энрике Атлетик Бильбао ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Олийченко Источник
