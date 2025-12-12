Туран раскрыл секрет успеха Шахтера против Хамрун Спартанс

«Шахтер» на выезде обыграл мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Лиги конференций. Турецкий наставник донецкой команды Арда Туран поделился эмоциями после игры.

«Прежде всего, мы понимали, что нас ждет сложный матч. Некоторые игры оказываются сложнее, чем более важные и громкие поединки. В таких матчах нужно сосредоточиться на правильных решениях, на атмосфере стадиона и на поле.

Сначала у нас это получалось не очень, но во втором тайме мы начали играть лучше, вернулись к своей идентичности, улучшили концентрацию и сосредоточились на решениях.

Мы добились победы, и это делает меня очень счастливым, потому что выиграть выездной матч в Европе никогда не просто. Я испытываю глубокую радость от этой победы», – заявил тренер.

Туран рассказал о своих словах игрокам «Шахтера» в перерыве:

«Я сказал им, что был здесь раньше, частью национальной команды, которая теряла очки против Мальты на этом стадионе в 2008 году.

Также отметил, что играть в таких матчах непросто. Например, Лига чемпионов. Иногда полуфиналы и финалы ЛЧ кажутся сложнее, но на самом деле играть в них может быть легче. Я сказал им, что понимаю их и что нахожусь с ними как человек, который играл здесь, как друг, а не как тренер.

Затем мы вернулись к своей сущности и проявили уважение к футболу. Это важно, ведь согласно данным ФИФА за 2023 год, 150 миллионов детей мечтают стать футболистами, но только 130 тысяч могут достичь этой цели и стать профессионалами.

Мы должны уважать игру и футболку. Я верю, что это талант, данный нашим игрокам Богом, Аллахом. Поэтому нужно осознавать его ценность. Я напомнил об этом команде, и во втором тайме они вернулись к своей идентичности и сыграли лучше. Я хочу поблагодарить своих игроков и поздравить их», – сказал тренер.

Туран также рассказал, доволен ли он игрой футболистов, которые получали мало игрового времени или не выходили на поле:

«Если посмотреть на количество проведенных минут, они равны. Мы подбираем игроков в зависимости от игры. Когда я пришел, я сказал, что для достижения целей мне нужны 24 игрока, и мы продолжаем в том же духе. У нас нет игроков, которые играют больше или меньше. У нас есть только одна команда», – отметил Туран.