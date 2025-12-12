Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран раскрыл секрет успеха Шахтера против Хамрун Спартанс
Лига конференций
12 декабря 2025, 02:26 |
156
0

Туран раскрыл секрет успеха Шахтера против Хамрун Спартанс

Турецкий наставник поделился эмоциями после игры

12 декабря 2025, 02:26 |
156
0
Туран раскрыл секрет успеха Шахтера против Хамрун Спартанс
ФК Шахтер. Арда Туран

«Шахтер» на выезде обыграл мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Лиги конференций. Турецкий наставник донецкой команды Арда Туран поделился эмоциями после игры.

«Прежде всего, мы понимали, что нас ждет сложный матч. Некоторые игры оказываются сложнее, чем более важные и громкие поединки. В таких матчах нужно сосредоточиться на правильных решениях, на атмосфере стадиона и на поле.

Сначала у нас это получалось не очень, но во втором тайме мы начали играть лучше, вернулись к своей идентичности, улучшили концентрацию и сосредоточились на решениях.

Мы добились победы, и это делает меня очень счастливым, потому что выиграть выездной матч в Европе никогда не просто. Я испытываю глубокую радость от этой победы», – заявил тренер.

Туран рассказал о своих словах игрокам «Шахтера» в перерыве:

«Я сказал им, что был здесь раньше, частью национальной команды, которая теряла очки против Мальты на этом стадионе в 2008 году.

Также отметил, что играть в таких матчах непросто. Например, Лига чемпионов. Иногда полуфиналы и финалы ЛЧ кажутся сложнее, но на самом деле играть в них может быть легче. Я сказал им, что понимаю их и что нахожусь с ними как человек, который играл здесь, как друг, а не как тренер.

Затем мы вернулись к своей сущности и проявили уважение к футболу. Это важно, ведь согласно данным ФИФА за 2023 год, 150 миллионов детей мечтают стать футболистами, но только 130 тысяч могут достичь этой цели и стать профессионалами.

Мы должны уважать игру и футболку. Я верю, что это талант, данный нашим игрокам Богом, Аллахом. Поэтому нужно осознавать его ценность. Я напомнил об этом команде, и во втором тайме они вернулись к своей идентичности и сыграли лучше. Я хочу поблагодарить своих игроков и поздравить их», – сказал тренер.

Туран также рассказал, доволен ли он игрой футболистов, которые получали мало игрового времени или не выходили на поле:

«Если посмотреть на количество проведенных минут, они равны. Мы подбираем игроков в зависимости от игры. Когда я пришел, я сказал, что для достижения целей мне нужны 24 игрока, и мы продолжаем в том же духе. У нас нет игроков, которые играют больше или меньше. У нас есть только одна команда», – отметил Туран.

После пяти сыгранных матчей «Шахтер» набрал 12 очков из 15 возможных. Команда занимает 2-е место после «Страсбура» (13).

По теме:
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Арда Туран Шахтер Донецк Хамрун Спартанс Лига конференций
Михаил Олексиенко Источник: UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 20
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 18:40 18
Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо
Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо

Поединок пятого тура Лиги конференций состоится 11 декабря в 19:45 по киевскому времени

Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Билеты на финал ЧМ-2026 стоят в 7 раз дороже, чем в 2022-м
Футбол | 12.12.2025, 01:07
Билеты на финал ЧМ-2026 стоят в 7 раз дороже, чем в 2022-м
Билеты на финал ЧМ-2026 стоят в 7 раз дороже, чем в 2022-м
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11.12.2025, 08:17
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58 1
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем