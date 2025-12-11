Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 14:04 |
80
0

ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам

Также в активе парижан наибольшее количество ударов в створ ворот соперников

11 декабря 2025, 14:04 |
80
0
ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ после 6 тура Лиги чемпионов лидирует по количеству ударов по воротам соперников – 120.

Так же в активе парижан наибольшее количество ударов в створ ворот – 48.

Неудивительно, что ПСЖ наряду с дортмундской Боруссией забил наибольшее количество голов – по 19.

Команды с наибольшим количеством ударов по воротам в Лиге чемпионов сезона 2025/26.

  • 120 (48) – ПСЖ
  • 114 (45) – Реал
  • 110 (46) – Ливерпуль
  • 109 (47) – Бавария
  • 108 (46) – Ювентус
  • 105 (34) – Интер
  • 101 (46) – Манчестер Сити
  • 94 (31) – Барселона
  • 92 (21) – Аталанта
  • 90 (43) – Арсенал

В скобках – количество ударов в створ ворот

По теме:
Боруссия третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости матчей ЛЧ
Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера за Ньюкасл Юнайтед в ЛЧ
Гвардиола в 14-й раз победил Реал. Кто из тренеров выигрывал больше?
статистика ПСЖ Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Боруссия Дортмунд Ювентус Интер Милан Манчестер Сити Барселона Аталанта Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 06:22 5
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо

Шапаренко может сменить клуб зимой

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 07:31 48
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11.12.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11.12.2025, 14:06
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Бокс | 11.12.2025, 00:02
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 1
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем