ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам

ПСЖ после 6 тура Лиги чемпионов лидирует по количеству ударов по воротам соперников – 120.

Так же в активе парижан наибольшее количество ударов в створ ворот – 48.

Неудивительно, что ПСЖ наряду с дортмундской Боруссией забил наибольшее количество голов – по 19.

Команды с наибольшим количеством ударов по воротам в Лиге чемпионов сезона 2025/26.

120 (48) – ПСЖ

114 (45) – Реал

110 (46) – Ливерпуль

109 (47) – Бавария

108 (46) – Ювентус

105 (34) – Интер

101 (46) – Манчестер Сити

94 (31) – Барселона

92 (21) – Аталанта

90 (43) – Арсенал

В скобках – количество ударов в створ ворот