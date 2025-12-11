Лига чемпионов11 декабря 2025, 14:04 |
ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам
Также в активе парижан наибольшее количество ударов в створ ворот соперников
ПСЖ после 6 тура Лиги чемпионов лидирует по количеству ударов по воротам соперников – 120.
Так же в активе парижан наибольшее количество ударов в створ ворот – 48.
Неудивительно, что ПСЖ наряду с дортмундской Боруссией забил наибольшее количество голов – по 19.
Команды с наибольшим количеством ударов по воротам в Лиге чемпионов сезона 2025/26.
- 120 (48) – ПСЖ
- 114 (45) – Реал
- 110 (46) – Ливерпуль
- 109 (47) – Бавария
- 108 (46) – Ювентус
- 105 (34) – Интер
- 101 (46) – Манчестер Сити
- 94 (31) – Барселона
- 92 (21) – Аталанта
- 90 (43) – Арсенал
В скобках – количество ударов в створ ворот
