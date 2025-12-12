Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций

Тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал сухую игру голкипера команды Кирила Фесюна.

«Фесюн — очень хороший вратарь, и я верю, что в будущем он станет еще лучше. Конечно, мы стараемся играть с ним, когда есть такая возможность. У нас отличные вратари, в том числе Ризнык.

Вратарям нелегко, потому что для игры на этой позиции нужна уверенность, а ее можно приобрести только в процессе матчей. Я очень доволен поведением Фесюна и его прогрессом. Перед тренировкой я его обнял. Возможно, это тоже сыграло свою роль», — заявил Туран.