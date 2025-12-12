Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций
Тренер прокомментировал игру Кирила Фесюна
Тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал сухую игру голкипера команды Кирила Фесюна.
«Фесюн — очень хороший вратарь, и я верю, что в будущем он станет еще лучше. Конечно, мы стараемся играть с ним, когда есть такая возможность. У нас отличные вратари, в том числе Ризнык.
Вратарям нелегко, потому что для игры на этой позиции нужна уверенность, а ее можно приобрести только в процессе матчей. Я очень доволен поведением Фесюна и его прогрессом. Перед тренировкой я его обнял. Возможно, это тоже сыграло свою роль», — заявил Туран.
«Шахтер» на выезде обыграл мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Лиги конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно
Экс-нападающий мадридцев считает, что футболистам не хватает критики