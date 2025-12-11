Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций на Мальте
Лига конференций
11 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:09
68
0

ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций на Мальте

11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций

11 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:09
68
0
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций на Мальте
ФК Шахтер

11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.

Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.

ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций на Мальте

По теме:
Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Определен лучший и худший игрок Динамо после поражения в Лиге конференций
Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?
Мальта видео фото Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Футбол | 11 декабря 2025, 21:51 1
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок

Игроки поблагодарили болельщиков за матч

Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Бокс | 11 декабря 2025, 00:02 1
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»

«Железный Майк» – о своем бое с Флойдом Мейвезером

Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11.12.2025, 07:54
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Футбол | 11.12.2025, 15:58
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11.12.2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 97
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 12
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 12
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем