Лига конференций11 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:09
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций на Мальте
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.
Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций на Мальте
