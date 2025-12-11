Лига конференций11 декабря 2025, 21:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:48
ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион на игру ЛК против Хамрун Спартанс
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.
Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.
