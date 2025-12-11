Лига конференций11 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:04
153
0
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций
11 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:04
153
0
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.
Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 10
Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании
Футбол | 11 декабря 2025, 19:37 1
«Севилья» намерена арендовать вингера «Челси» в рамках масштабной перестройки
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Футбол | 11.12.2025, 12:55
Бокс | 11.12.2025, 07:54
Комментарии 0
Популярные новости
11.12.2025, 07:44 2
10.12.2025, 06:44 3
10.12.2025, 19:21 3
10.12.2025, 09:26 1
11.12.2025, 06:23 4
Бокс
10.12.2025, 14:33 3
11.12.2025, 00:02 1