ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК

Лига конференций
11 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:04
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций

ФК Шахтер

11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.

Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.

Мальта фото Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс стадионы раздевалка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
