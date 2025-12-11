ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Мальта в день еврокубкового матча

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
11 декабря 2025, 20:32 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:02
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций

ФК Шахтер

11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.

Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.

Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс фото Мальта
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
