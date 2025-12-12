Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бензема ответил, чего не хватает нынешнему Реалу
Испания
12 декабря 2025, 03:33 | Обновлено 12 декабря 2025, 03:34
106
0

Бензема ответил, чего не хватает нынешнему Реалу

Бывший нападающий мадридцев поделился мнением

12 декабря 2025, 03:33 | Обновлено 12 декабря 2025, 03:34
106
0
Бензема ответил, чего не хватает нынешнему Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о том, чего нынешней команде не хватает для успеха.

«Им не хватает взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждый игрок должен точно знать, что он обязан делать на поле.

Беллингем – плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе – бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус – не опорный полузащитник, а левый вингер.

Как только каждый поймет свои обязанности на поле, все станет на свои места. Это клуб, где играют лучшие футболисты мира», – заявил Бензема.

По теме:
В Реале назревает важное решение по судьбе главного тренера
БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
Звезда Реала о возможном увольнении Алонсо: «Никто не жалуется и не ноет»
Карим Бензема Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Родриго Гоес
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 4
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
Футбол | 11 декабря 2025, 19:30 7
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть

Владимир Бражко умиляет фанатов

Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
Футбол | 11.12.2025, 04:42
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
Футбол | 12.12.2025, 00:58
ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58 1
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем