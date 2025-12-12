Бензема ответил, чего не хватает нынешнему Реалу

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о том, чего нынешней команде не хватает для успеха.

«Им не хватает взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждый игрок должен точно знать, что он обязан делать на поле.

Беллингем – плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе – бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус – не опорный полузащитник, а левый вингер.

Как только каждый поймет свои обязанности на поле, все станет на свои места. Это клуб, где играют лучшие футболисты мира», – заявил Бензема.