Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карим БЕНЗЕМА: «Я был в шоке, не мог произнести ни слова»
Другие новости
01 декабря 2025, 10:11 | Обновлено 01 декабря 2025, 10:26
1339
0

Карим БЕНЗЕМА: «Я был в шоке, не мог произнести ни слова»

Французский форвард рассказал о трансфере в «Реал»

01 декабря 2025, 10:11 | Обновлено 01 декабря 2025, 10:26
1339
0
Карим БЕНЗЕМА: «Я был в шоке, не мог произнести ни слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о своем трансфере из «Лиона» в мадридский «Реал»:

«Однажды я пришел домой, а там сидел Флорентино Перес, беседовал с моими родителями, как ни в чем не бывало. Он приехал ко мне домой, чтобы подписать со мной контракт. Я был в шоке... Я просто сказал «да», не задумываясь».

Я никогда не забуду тот день в Лионе. Я был дома, когда мне позвонил агент и сказал: «Приезжай немедленно, тебя кто-то хочет видеть». Я не хотел идти, я повторял, что у меня нет времени... пока он не назвал имя: Флорентино Перес. Я подумал: «Не может быть... Флорентино? Человек, который подписал Роналду, Зидана?» Я пришел, и он был там, сидел с моими родителями, спокойный, как будто это было самой обычной вещью в мире. Я был в шоке, не мог сказать ни слова. Я просто смотрел и думал о «Реале Мадрид».

«Флорентино говорил со мной по-французски, объяснил, почему он хочет, чтобы я приехал в Мадрид, и я без колебаний согласился. Все произошло так быстро... и так родился Карим Бензема, игрок «Реала Мадрид». Поэтому я всегда говорю, что не могу отказать Флорентино: он был со мной и в хорошие, и в плохие времена, всегда оставаясь прежним. Этот звонок изменил всё, и благодаря ему для меня началась совершенно новая жизнь в Мадриде».

Ранее сообщалось о том, что Карим Бензема может вернуться с «Реал».

По теме:
Вратарь Жироны о ничьей с Реалом: «Осталось немного досады»
Алонсо запросил трансфер у руководства Реала. Хочет видеть игрока уже зимой
Сенсация. Легенда Реала может вернуться в мадридский клуб, есть предложение
Карим Бензема Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино
Футбол | 01 декабря 2025, 05:15 2
Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино
Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино

Иван Яремчук рассказал о своих проблемах

Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Футбол | 01 декабря 2025, 07:59 0
Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать

Украинский нападающий попал на радары «Бешикташа»

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01.12.2025, 06:50
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30.11.2025, 11:26
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 41
Футбол
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 19
Футбол
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 15
Баскетбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем