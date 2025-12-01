Карим БЕНЗЕМА: «Я был в шоке, не мог произнести ни слова»

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о своем трансфере из «Лиона» в мадридский «Реал»:

«Однажды я пришел домой, а там сидел Флорентино Перес, беседовал с моими родителями, как ни в чем не бывало. Он приехал ко мне домой, чтобы подписать со мной контракт. Я был в шоке... Я просто сказал «да», не задумываясь».

Я никогда не забуду тот день в Лионе. Я был дома, когда мне позвонил агент и сказал: «Приезжай немедленно, тебя кто-то хочет видеть». Я не хотел идти, я повторял, что у меня нет времени... пока он не назвал имя: Флорентино Перес. Я подумал: «Не может быть... Флорентино? Человек, который подписал Роналду, Зидана?» Я пришел, и он был там, сидел с моими родителями, спокойный, как будто это было самой обычной вещью в мире. Я был в шоке, не мог сказать ни слова. Я просто смотрел и думал о «Реале Мадрид».

«Флорентино говорил со мной по-французски, объяснил, почему он хочет, чтобы я приехал в Мадрид, и я без колебаний согласился. Все произошло так быстро... и так родился Карим Бензема, игрок «Реала Мадрид». Поэтому я всегда говорю, что не могу отказать Флорентино: он был со мной и в хорошие, и в плохие времена, всегда оставаясь прежним. Этот звонок изменил всё, и благодаря ему для меня началась совершенно новая жизнь в Мадриде».

Ранее сообщалось о том, что Карим Бензема может вернуться с «Реал».