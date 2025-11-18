Легендарный форвард может вернуться в Реал. Все зависит от Переса

Французский форвард Карим Бензема, ныне выступающий в Саудовской Аравии, заговорил о своем возвращении в мадридский Реал. Футболист признался, что не сможет отказать президенту «сливочных» Флорентино Пересу.

«Если Флорентино Перес лично пригласит меня в клуб, это может произойти. Я никогда не отказывал Пересу. В душе я все еще чувствую себя мадридстом. Мадрид – мой город. Увидим, что произойдет в будущем», – сказал Карим.

Французский нападающий «Аль-Иттихада» в текущем сезоне провел четыре матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.