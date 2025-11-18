Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный форвард может вернуться в Реал. Все зависит от Переса
Испания
18 ноября 2025, 16:13 |
1016
0

Легендарный форвард может вернуться в Реал. Все зависит от Переса

Карим Бензема не прочь вернуться в расположению «сливочных»

18 ноября 2025, 16:13 |
1016
0
Легендарный форвард может вернуться в Реал. Все зависит от Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард Карим Бензема, ныне выступающий в Саудовской Аравии, заговорил о своем возвращении в мадридский Реал. Футболист признался, что не сможет отказать президенту «сливочных» Флорентино Пересу.

«Если Флорентино Перес лично пригласит меня в клуб, это может произойти. Я никогда не отказывал Пересу. В душе я все еще чувствую себя мадридстом. Мадрид – мой город. Увидим, что произойдет в будущем», – сказал Карим.

Французский нападающий «Аль-Иттихада» в текущем сезоне провел четыре матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

По теме:
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Шанс для Крапивцова? Голкипер Жироны решил покинуть каталонскую команду
Карим Бензема Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»
Футбол | 18 ноября 2025, 15:11 0
Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»
Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»

Бывший главный тренер сборной Украины отреагировал на победу над Исландией

Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Другие виды | 18 ноября 2025, 11:45 5
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho

Украинец наконец-то догнал йокодзуну Оносато

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18.11.2025, 08:55
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 21
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 71
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
18.11.2025, 11:23 13
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем