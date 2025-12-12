Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
Испания
12 декабря 2025, 01:28
БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»

Экс-нападающий мадридцев считает, что футболистам не хватает критики

БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Винисиус

Экс-нападающий «Реала» Карим Бензема, который сейчас играет за «Аль-Иттихад», считает, что футболистам мадридского клуба не хватает откровенной критики внутри коллектива.

– Значит, дело в эго? В «Реале» вы были строги к Винисиусу и помогли ему измениться…
– Но сегодня в «Реале» таких игроков нет. Нет более опытного футболиста, который мог бы сказать Беллингему, Мбаппе или Винисиусу, что они делают неправильно. Поэтому все становится сложнее. Тренер, на мой взгляд, тоже говорит об этом, но иначе. Футбол сейчас, если честно, очень труден.
– Почему?
Игроки почти перестали общаться друг с другом. Это хорошо заметно. Все сводится к мысли: «Я сделал свою работу, забил свои голы». Так выглядит современный футбол.
– Вы хотите сказать, что критиковать партнера становится сложнее?
– Критика всегда принимается тяжело. Но если воспринять ее правильно, она помогает расти. Это полезно и для игрока, и для команды. Однако в «Мадриде» это особенно сложно – слишком много сильных футболистов.

Менять состав не нужно, считает Бензема: важно разговаривать и быть честными. Некоторым игрокам просто необходим диалог. Это значит: «Давайте вместе разберем матч и станем лучше», – подчеркнул Бензема.

Источник: L'Equipe
