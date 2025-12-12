Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Наставник ПСЖ расхвалил вратаря «Атлетика» Унаи Симона после матча Лиги чемпионов
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике расхвалил вратаря испанского «Атлетика» Бильбао Унаи Симона после матча шестого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 10 декабря. Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли со счетом 0:0.
«Я очень люблю Унаи. Он фантастический парень и потрясающий футболист. Симон – бесспорно лучший вратарь в чемпионате Испании, в этом нет никаких сомнений.
Я рад за него, но огорчен, потому что мы заслужили победу. В первом тайме у нас были проблемы, прессинг «Атлетика» был невероятным, атмосфера была заряженной до предела.
Во втором тайме мы играли лучше, нам просто не хватало умения находить лучшие варианты для развития атак в определенных ситуациях. У нас осталось два матча в Лиге чемпионов против более слабых команд, из 4-й корзины», – сказал Энрике.
ПСЖ набрал 13 баллов после шести туров и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 20 января 2026 года, подопечные Луиса Энрике на выезде сыграют против португальского «Спортинга».
