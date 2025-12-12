Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике расхвалил вратаря испанского «Атлетика» Бильбао Унаи Симона после матча шестого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 10 декабря. Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли со счетом 0:0.

«Я очень люблю Унаи. Он фантастический парень и потрясающий футболист. Симон – бесспорно лучший вратарь в чемпионате Испании, в этом нет никаких сомнений.

Я рад за него, но огорчен, потому что мы заслужили победу. В первом тайме у нас были проблемы, прессинг «Атлетика» был невероятным, атмосфера была заряженной до предела.

Во втором тайме мы играли лучше, нам просто не хватало умения находить лучшие варианты для развития атак в определенных ситуациях. У нас осталось два матча в Лиге чемпионов против более слабых команд, из 4-й корзины», – сказал Энрике.

ПСЖ набрал 13 баллов после шести туров и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 20 января 2026 года, подопечные Луиса Энрике на выезде сыграют против португальского «Спортинга».