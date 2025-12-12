Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Лига чемпионов
12 декабря 2025, 11:17 |
1849
0

Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»

Наставник ПСЖ расхвалил вратаря «Атлетика» Унаи Симона после матча Лиги чемпионов

12 декабря 2025, 11:17 |
1849
0
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике расхвалил вратаря испанского «Атлетика» Бильбао Унаи Симона после матча шестого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 10 декабря. Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли со счетом 0:0.

«Я очень люблю Унаи. Он фантастический парень и потрясающий футболист. Симон – бесспорно лучший вратарь в чемпионате Испании, в этом нет никаких сомнений.

Я рад за него, но огорчен, потому что мы заслужили победу. В первом тайме у нас были проблемы, прессинг «Атлетика» был невероятным, атмосфера была заряженной до предела.

Во втором тайме мы играли лучше, нам просто не хватало умения находить лучшие варианты для развития атак в определенных ситуациях. У нас осталось два матча в Лиге чемпионов против более слабых команд, из 4-й корзины», – сказал Энрике.

ПСЖ набрал 13 баллов после шести туров и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 20 января 2026 года, подопечные Луиса Энрике на выезде сыграют против португальского «Спортинга».

По теме:
Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев
17-й результат из 34. Украина имеет 5.656 баллов в сезонном рейтинге
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Лига чемпионов Атлетик Бильбао ПСЖ Луис Энрике Унаи Симон
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
Футбол | 12 декабря 2025, 08:54 2
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо

Известный в прошлом нападающий после игры с «Фиорентиной» прошелся по Герреро

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11 декабря 2025, 21:01 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»

Известный тренер – о матче «Хамрун Спартанс» – «Шахтер»

Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Футбол | 12.12.2025, 07:42
Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11.12.2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11.12.2025, 15:31
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 88
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 24
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем