Защитник Шахтера Марьян Фарина провел свой первый матч в еврокубках.

Фарына дебютировал в континентальных турнирах в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс, в котором горняки одержали победу со счетом 2:0. На 89-й минуте встречи 22-летний футболист появился на поле, заменив Иракли Азарова.

Ранее Фарина имел опыт выступлений в еврокубках только на юношеском уровне. Он провел 12 матчей за Шахтер U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Поединок против мальтийского клуба стал для него первым во взрослых еврокубках.

В текущем сезоне Марьян Фарина дважды выходил на поле в составе основной команды горняков и в общей сложности провел 91 минуту, пока не отметившись результативными действиями. Ранее он сыграл полный матч 1/16 финала Кубка Украины против клуба Полесье Ставки (1:0).

ФОТО. Марьян Фарина дебютировал за Шахтер в еврокубках

