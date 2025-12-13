Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
13 декабря 2025, 01:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 01:43
ФОТО. Марьян Фарина дебютировал за Шахтер в еврокубках

Горняки на Мальте в Лиге конференций переиграли Хамрун Спартанс

13 декабря 2025, 01:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 01:43
ФК Шахтер. Марьян Фарина

Защитник Шахтера Марьян Фарина провел свой первый матч в еврокубках.

Фарына дебютировал в континентальных турнирах в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс, в котором горняки одержали победу со счетом 2:0. На 89-й минуте встречи 22-летний футболист появился на поле, заменив Иракли Азарова.

Ранее Фарина имел опыт выступлений в еврокубках только на юношеском уровне. Он провел 12 матчей за Шахтер U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Поединок против мальтийского клуба стал для него первым во взрослых еврокубках.

В текущем сезоне Марьян Фарина дважды выходил на поле в составе основной команды горняков и в общей сложности провел 91 минуту, пока не отметившись результативными действиями. Ранее он сыграл полный матч 1/16 финала Кубка Украины против клуба Полесье Ставки (1:0).

Видеообзор матча

По теме:
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Забить за Шахтер в еврокубках – большая честь для меня»
ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»
ВИДЕО. Удар Михайленко претендует на лучший гол тура в Лиге конференций
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
