Известный футбольный эксперт высказался о будущих лауреатах УПЛ

Сейчас, когда в украинском футболе пора отпусков многие специалисты подводят промежуточные итоги первой части чемпионата и прогнозируют финишный расклад. По поводу того, кто войдет в тройку призеров высказался и Олег Федорчук.

– Еще совсем недавно я думал, что это будет «Шахтер», «Полесье», а за третье место будут бороться ЛНЗ и «Динамо», – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – А сейчас после таких неожиданных приобретений ЛНЗ я немного поменял свое мнение. Первым будет «Шахтер», вторым – ЛНЗ, а за бронзовые медали будут соперничать «Полесье» и «Динамо». И здесь шансы команд 50 на 50.

Напомним, что базовая дата старта второй части чемпионата – 21 февраля.

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 16-го тура