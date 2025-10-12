Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс
Главные новости за 11 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 октября.
1. Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА
2A. Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
Ирландия была близка к сенсации
2B. Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию
Подопечные Луиса де ла Фуэнте набрали девять очков в квалификационной группе
3A. Фейл Доннаруммы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Подопечные Дженнаро Гаттузо забрали три балла из Таллина
3B. Норвегия мчится на ЧМ-2026. У Холанда хет-трик и двойной промах с пенальти
«Викинги» разгромили Израиль
4A. Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами
4B. Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
После победы над Мексикой аргентинцы сыграют с колумбийцами
5A. ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном
После игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка
5B. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии
6A. Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии
Единственный гол на 16-й минуте забил Арсений Федоренко
6B. Международный спарринг с удалением. Верес сыграл товарищеский матч с Зимбру
Поединок прошел в столице Молдовы Кишиневе
7A. Стародубцева прервала лузстрик из 7 матчей и вышла в финал отбора в Нинбо
Юлия в двух сетах переиграла Присциллу Хон и поборется за место в основе
7B. Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Трофей разыграют двоюродные братья: Валентен Вашеро и Артур Риндеркнеш
7C. Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Трофей тысячника в Китае разыграют американки: Джессика Пегула и Коко Гауфф
8A. Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
41-летний украинец одолел испанца Алехандро Мойю, несмотря на рассечение
8B. Именитый украинский боксер быстро уничтожил соперника и выиграл два титула
Карен Чухаджян победил Джоэля Маркуса Мафауда
8C. Эннис в первом раунде уничтожил соперника и стал временным чемпионом мира
Уисма Лима пытался продержаться, но был вынужден капитулировать за две минуты
8D. Чарльз Оливерйра успешно вернулся в октагон и задушил Гамрота в Бразилии
Бразильский боец закрыл поражение, которое потерпел в июне от Илии Топурии
9. Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Полуфиналы: Марк Уильямс – Дэниел Уэллс, Шон Мерфи – Гэри Уилсон
10. Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике
