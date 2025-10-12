Промах Роналду, хет-трик Холанда, юноши обыграли Уэльс, Постол взял пояс

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 октября.

1. Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

2A. Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте

Ирландия была близка к сенсации

2B. Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию

Подопечные Луиса де ла Фуэнте набрали девять очков в квалификационной группе

3A. Фейл Доннаруммы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию

Подопечные Дженнаро Гаттузо забрали три балла из Таллина

3B. Норвегия мчится на ЧМ-2026. У Холанда хет-трик и двойной промах с пенальти

«Викинги» разгромили Израиль

4A. Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

4B. Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20

После победы над Мексикой аргентинцы сыграют с колумбийцами

5A. ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном

После игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка

5B. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии

6A. Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии

Единственный гол на 16-й минуте забил Арсений Федоренко

6B. Международный спарринг с удалением. Верес сыграл товарищеский матч с Зимбру

Поединок прошел в столице Молдовы Кишиневе

7A. Стародубцева прервала лузстрик из 7 матчей и вышла в финал отбора в Нинбо

Юлия в двух сетах переиграла Присциллу Хон и поборется за место в основе

7B. Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае

Трофей разыграют двоюродные братья: Валентен Вашеро и Артур Риндеркнеш

7C. Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане

Трофей тысячника в Китае разыграют американки: Джессика Пегула и Коко Гауфф

8A. Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве

41-летний украинец одолел испанца Алехандро Мойю, несмотря на рассечение

8B. Именитый украинский боксер быстро уничтожил соперника и выиграл два титула

Карен Чухаджян победил Джоэля Маркуса Мафауда

8C. Эннис в первом раунде уничтожил соперника и стал временным чемпионом мира

Уисма Лима пытался продержаться, но был вынужден капитулировать за две минуты

8D. Чарльз Оливерйра успешно вернулся в октагон и задушил Гамрота в Бразилии

Бразильский боец закрыл поражение, которое потерпел в июне от Илии Топурии

9. Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае

Полуфиналы: Марк Уильямс – Дэниел Уэллс, Шон Мерфи – Гэри Уилсон

10. Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике