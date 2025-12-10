Президент клуба Первой лиги Украины решил избавиться от легенды Динамо

Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер сообщил, что легендарный защитник киевского Динамо Евгений Хачериди покинет расположение «моряков». Такое решение было принято совместно с президентом клуба.

– Александр Николаевич, правда ли, что Черноморец не рассчитывает больше на Лопыренка, Сухаря, Османа и Хачериди?

– С этой группой игроков мы прощаемся. Это – правда. Таково наше совместное решение с президентом клуба.

– Хачериди, присоединившийся к команде по ходу сезона, все же не потянул физически играть после пятилетнего простоя или какая-нибудь другая причина, возможно последствия недавней травмы?

– Все вместе. Понимаете, нам нужны игроки, которые действительно будут помогать команде, а не просто находиться в клубе, – сказал Кучер.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.