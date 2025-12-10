Президент клуба Первой лиги Украины решил избавиться от легенды Динамо
Одесский «Черноморец» попрощается с рядом опытных исполнителей
Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер сообщил, что легендарный защитник киевского Динамо Евгений Хачериди покинет расположение «моряков». Такое решение было принято совместно с президентом клуба.
– Александр Николаевич, правда ли, что Черноморец не рассчитывает больше на Лопыренка, Сухаря, Османа и Хачериди?
– С этой группой игроков мы прощаемся. Это – правда. Таково наше совместное решение с президентом клуба.
– Хачериди, присоединившийся к команде по ходу сезона, все же не потянул физически играть после пятилетнего простоя или какая-нибудь другая причина, возможно последствия недавней травмы?
– Все вместе. Понимаете, нам нужны игроки, которые действительно будут помогать команде, а не просто находиться в клубе, – сказал Кучер.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство довольно, что тренер дает шансы молодым игрокам
Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк