Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 07:25 |
Суркис сделал выводы о работе Костюка в Динамо

Руководство довольно, что тренер дает шансы молодым игрокам

ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

После двух матчей во главе киевского клуба руководство «Динамо» сделало полные выводы относительно тренера. По информации журналиста Игоря Цыганыка, боссы киевлян приятно удивлены тем, что тренер дает возможность проявить себя молодым футболистам.

За киевлян при Костюке успели дебютировать Богдан Редушко и Владислав Захарченко

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
