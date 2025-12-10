Суркис сделал выводы о работе Костюка в Динамо

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

После двух матчей во главе киевского клуба руководство «Динамо» сделало полные выводы относительно тренера. По информации журналиста Игоря Цыганыка, боссы киевлян приятно удивлены тем, что тренер дает возможность проявить себя молодым футболистам.

За киевлян при Костюке успели дебютировать Богдан Редушко и Владислав Захарченко

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.