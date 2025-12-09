Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Фиорентина – Динамо Киев
Лига конференций
09 декабря 2025, 17:55 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:06
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Фиорентина – Динамо Киев

Встреча пройдет 11 декабря в 19:45 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Фиорентина – Динамо Киев
ФК Динамо

11 декабря состоится матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» примет киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

Официальная видеотрансляция доступна на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,43 для Фиорентины и 6,73 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо где смотреть
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
