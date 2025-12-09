11 декабря состоится матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» примет киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

