Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Фиорентина – Динамо Киев
Встреча пройдет 11 декабря в 19:45 по Киеву
11 декабря состоится матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» примет киевское «Динамо».
Поединок пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.
Официальная видеотрансляция доступна на платформе MEGOGO.
