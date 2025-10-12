ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном

Сборная Украины вернулась из Исландии в Польщу, где проведет очередной матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

Вечером 10 октября сине-желтые в Рейкьявике феерически выиграли выездной поединок против сборной Исландии (5:3).

На следующий день после игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка.

Команда Сергея Реброва после трех туров занимает второе место в квартете, а лидирует Франция, выигравшая все три матча.

Ситуация в группе D: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

13 октября пройдут матчи 4-го тура: Украина – Азербайджан, Исландия – Франция

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

