ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном
После игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка
Сборная Украины вернулась из Исландии в Польщу, где проведет очередной матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.
Вечером 10 октября сине-желтые в Рейкьявике феерически выиграли выездной поединок против сборной Исландии (5:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На следующий день после игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка.
Команда Сергея Реброва после трех туров занимает второе место в квартете, а лидирует Франция, выигравшая все три матча.
Ситуация в группе D: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
13 октября пройдут матчи 4-го тура: Украина – Азербайджан, Исландия – Франция
Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мартен Фуркад решил пожалеть представителей террористической страны
Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина