Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в Польщу, где сыграет матч с Азербайджаном
Чемпионат мира
12 октября 2025, 01:47 | Обновлено 12 октября 2025, 01:59
После игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка

УАФ

Сборная Украины вернулась из Исландии в Польщу, где проведет очередной матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

Вечером 10 октября сине-желтые в Рейкьявике феерически выиграли выездной поединок против сборной Исландии (5:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На следующий день после игры против Исландии была проведена восстановительная тренировка.

Команда Сергея Реброва после трех туров занимает второе место в квартете, а лидирует Франция, выигравшая все три матча.

Ситуация в группе D: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

13 октября пройдут матчи 4-го тура: Украина – Азербайджан, Исландия – Франция

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу видео фото тренировка Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Исландия - Украина сборная Исландии по футболу переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
