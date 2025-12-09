Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Реала возникли большие проблемы перед матчем с Манчестер Сити
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 13:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:08
У Реала возникли большие проблемы перед матчем с Манчестер Сити

Тренировку перед игрой Лиги чемпионов пропустил Килиан Мбаппе

У Реала возникли большие проблемы перед матчем с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

У мадридского «Реала» возникли проблемы перед матчем шестого тура основного раунда лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации Indykaila News, тренировку перед игрой с «горожанами» пропустил французский нападающий Килиан Мбаппе. Уточняется, что у него возник дискомфорт в левой ноге.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 25 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Поединок между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 декабря в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов травма тренировка
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
