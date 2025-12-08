Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Испания
08 декабря 2025, 23:52 |
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд

Модрич может помочь украинцу перейти в «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский «Милан» рассматривает возможность подписания голкипера «Реала» Андрея Лунина в качестве замены французскому вратарю Майку Меньяну.

По данным источника, на трансфер украинца может повлиять Лука Модрич, которого «россонери» планируют привлечь к переговорам, чтобы помочь убедить Лунина сменить клубную прописку.

Модрич присоединился к миланскому клубу в начале сезона и уже успел стать одним из ключевых футболистов команды.

В этом сезоне Андрей Лунин находится в статусе дублера Тибо Куртуа – провел только один матч, где пропустил три гола в Лиге чемпионов.

Дмитрий Олийченко Источник: Milan News
