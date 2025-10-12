ФОТО. Сумасшедший матч и эмоции. Как Украина отгрузила 5 мячей Исландии

Сборная Украины в Рейкьявике провела третий матч отборочного турнира ЧМ-2026 – против команды Исландии (5:3).

Дождь внёс определённые коррективы в ход игры: обе сборные старались использовать этот фактор и при случае завершали свои атаки ударами. Сине-жёлтые открыли счёт ещё до конца первой четверти игры. Виталий Миколенко промчался по левому флангу, оценил ситуацию и отдал удобный пас в центр штрафной площадки на Руслана Малиновского, который пробил в касание – без шансов для вратаря (0:1). Вскоре ошибка защитников привела к острой атаке в исполнении Ваната, который прорвался слева, однако его передача не дошла до Гуцуляка.

Исландцы делали ставку на быстрый выход из обороны за счёт длинных передач и стандартных положений. Первый тревожный звоночек прозвучал в середине тайма: Гудмундссон после длинной передачи выскочил на ударную позицию и пробил сильно с острого угла – Анатолия Трубина спасла перекладина. Но уже второй момент исландцев оказался результативным. Эллертссон на левом фланге обыграл защитников и точно пробил в ближний угол (1:1).

Ещё до перерыва из-за повреждения Георгий Судаков был вынужден покинуть поле – его заменил Назар Волошин. Новичок быстро вошёл в игру и ещё до перерыва принял непосредственное участие в двух голевых атаках. На последней минуте тайма Волошин выполнил острый прострел слева, защитники не позволили Ванату пробить, но мяч достался Гуцуляку, который с разворота с близкого расстояния нанёс точный удар (2:1). А уже в компенсированное время тот же Волошин снова слева отдал пас под удар Малиновскому, который дальним ударом оформил дубль и удвоил преимущество сине-жёлтых (3:1).

Второй тайм начался с острого момента у Волошина, но развить атаку не удалось. Исландцы добавили в игре и благодаря дублю Альберта Гудмундссона сравняли счёт: сначала он забил ударом головой после подачи с правого фланга (2:3), а затем замкнул скидку партнёра после прострела слева (3:3).

Но в оставшееся время сначала Иван Калюжный первым оказался на подборе и дальним ударом поразил цель (4:3), а ещё через три минуты Олег Очеретько также ударом издалека завершил передачу от Артёма Бондаренко. Сине-жёлтые одерживают выездную победу в Рейкьявике (5:3).

Эта победа позволила команде Сергея Реброва после трёх матчей набрать 4 очка и занимать второе место в группе D. Следующий поединок отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведёт в Кракове против Азербайджана 13 октября в 21:45 по киевскому времени.

Квалификация ЧМ-2026. Европейская зона. Группа D

10 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Исландия – Украина – 3:5 (1:3)

Голы: Эллертссон, 35, А. Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88.

Исландия: Олафссон, Палссон, Ингассон, Гретарссон, Эллертссон (Г. Тордарссон, 87), А. Гудмундссон, Йоханнессон (Виллумссон, 86), Харальдссон, Магнуссон (Томассон, 69), А. Гудьйонсен (Андерсон, 86), Торстейнссон (Хлинссон, 69).

Запас: Валдимарссон, Эйнарссон, Хельгасон, С. Тордарсон, Гуннарссон, Бьяркасон, Д. Гудьйонсен.

Главный тренер: Арнар Гуннлаугссон

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Малиновский (Бондаренко, 87), Шапаренко (Очеретько, 70), Гуцуляк (Велетень, 87), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбик, 70).

Запас: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Назаренко.

Главный тренер: Сергей Ребров

Предупреждения: Гудьйонсен, 41 – Матвиенко (65), Конопля (68), Очеретько (90+2).

Арбитр: Свен Яблонски (Германия)

