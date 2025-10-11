Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
10.10.2025 21:45 – FT 3 : 5
УКРАИНА
Чемпионат мира
11 октября 2025, 00:11 | Обновлено 11 октября 2025, 01:00
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за подопечных Сергея Реброва оформил Руслан Малиновский. Еще по одному мячу забили Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный и Олег Очеретько.

Украина обошла Исландию в квартете D и теперь занимает второе место с 4 очками. У Исландии третья позиция и три пункта.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Малиновский, 14 мин.

ГОЛ! 1:1 Эллертссон, 35 мин.

ГОЛ! 1:2 Гуцуляк, 45 мин.

ГОЛ! 1:3 Малиновский, 45+5 мин.

ГОЛ! 2:3 Гудмундссон, 59 мин.

ГОЛ! 3:3 Гудмундссон, 75 мин.

ГОЛ! 3:4 Калюжный, 85 мин.

ГОЛ! 3:5 Очеретько, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (УКРАИНА).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия), асcист Андри Гудйонсен.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия), асcист Хакон-Арнар Харальдссон.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА), асcист Назар Волошин.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль-Эгиль Эллертссон (Исландия), асcист Исак-Бергманн Йоуханнессон.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА), асcист Виталий Миколенко.
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
