10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Дубль за подопечных Сергея Реброва оформил Руслан Малиновский. Еще по одному мячу забили Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный и Олег Очеретько.

Украина обошла Исландию в квартете D и теперь занимает второе место с 4 очками. У Исландии третья позиция и три пункта.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Малиновский, 14 мин.

ГОЛ! 1:1 Эллертссон, 35 мин.

ГОЛ! 1:2 Гуцуляк, 45 мин.

ГОЛ! 1:3 Малиновский, 45+5 мин.

ГОЛ! 2:3 Гудмундссон, 59 мин.

ГОЛ! 3:3 Гудмундссон, 75 мин.

ГОЛ! 3:4 Калюжный, 85 мин.

ГОЛ! 3:5 Очеретько, 88 мин.