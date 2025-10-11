Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.
Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за подопечных Сергея Реброва оформил Руслан Малиновский. Еще по одному мячу забили Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный и Олег Очеретько.
Украина обошла Исландию в квартете D и теперь занимает второе место с 4 очками. У Исландии третья позиция и три пункта.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 10 октября
Исландия – Украина – 3:5
Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Малиновский, 14 мин.
ГОЛ! 1:1 Эллертссон, 35 мин.
ГОЛ! 1:2 Гуцуляк, 45 мин.
ГОЛ! 1:3 Малиновский, 45+5 мин.
ГОЛ! 2:3 Гудмундссон, 59 мин.
ГОЛ! 3:3 Гудмундссон, 75 мин.
ГОЛ! 3:4 Калюжный, 85 мин.
ГОЛ! 3:5 Очеретько, 88 мин.
События матча
