РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
10.10.2025 21:45 – FT 3 : 5
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 00:23 | Обновлено 11 октября 2025, 00:48
1369
2

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после победы над Исландией

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии (5:3):

«Трубин? Я не думаю, что Трубин виноват. Нужно было просто выбить мяч. Если вы видели, это была ситуация, когда мы были вдесятером. Нужно было просто выбить мяч, и он, наверное, это сделал. Я не считаю, что он в чем-то отдыхал.

Травма Судакова? Да, это для нас потеря. Я надеюсь, что он восстановится к следующей игре, но сейчас у меня нет информации.

Я думаю, у нас все матчи очень сложные. Как вы видите, перед каждым сбором очень много травмированных игроков. Я благодарен, что сегодня ребята понимали, для кого мы играем и отдали все силы на поле.

С Исландией всегда очень тяжело играть. Я видел очень много их игр. Особенно дома, когда они играют, они очень мощные, дают очень много борьбы. Сегодня было очень важно выиграть эту борьбу, нужно посмотреть по проценту. Но я считаю, если мы выиграли игру, то игроки действительно отдавали себя. После 3:3 мы не пытались сохранить этот результат, мы шли вперед и делали все для победы.

Вы видите, у нас сейчас молодая команда, очень много молодых игроков. Игроков, которые действительно заслуживают вызова в сборную – не потому, что есть травмы, а действительно заслуживают. И когда они приезжают в лагерь, я вижу их желание. Все игроки понимают, за кого они играют, очень много работают.

Сегодня я был уверен в тех игроках, которые вышли на замену. Они действительно добавили в игре. После замен случилось то, что мы ожидали – была больше интенсивность с нашей стороны. Поэтому я поздравляю ребят, поздравляю Влада Велетня с первой игрой, Артема Бондаренко – с первой голевой передачей, Олега Очеретько – с очень важным голом.

Указания после первого гола? Нам нужно было работать более интенсивно, более активно, но я считаю, что сегодня сборная Исландии очень хорошо контролировала мяч. Когда они пропустили, то очень сильно давили. Они забили гол, мы забили еще два. Мы договаривались с игроками играть более интенсивно, но сборная Исландии не давала нам этого делать.

Я считаю, такие игроки, как Ярмоленко, Малиновский, Степаненко – были и остаются очень важными для команды. И сейчас я вижу, что те молодые игроки, они должны становиться лидерами, и мы предоставляем им шанс. Но для этого, я всегда говорю, нужно время. Потому что игры на уровне национальных сборных – это игры с топ-командами, с топ-игроками. Здесь, если ты не играешь на максимуме, то очень трудно ожидать какой-то результат.

Поддержка фанатов? Супер. Мы очень благодарны. Действительно, мы ощущали поддержку. Даже когда было 3:3, было очень приятно, все поддерживали. Где бы мы ни играли, всегда есть поддержка украинцев. Но мы очень надеемся, что вернемся домой и будем играть для своих болельщиков у себя в Украине».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча против Исландии

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (УКРАИНА).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия), асcист Андри Гудйонсен.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия), асcист Хакон-Арнар Харальдссон.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА), асcист Назар Волошин.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль-Эгиль Эллертссон (Исландия), асcист Исак-Бергманн Йоуханнессон.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА), асcист Виталий Миколенко.
По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
antt
Після три-три не вірилося реально що виграють скоріше - навпаки. Просто справа в класі - ісландці також вміють пропускати, як і наші. Плюс поперечина Гудмундсона міг формально бути четвертий гол. А без дуже важливого гола Калюжного, який як дізнався в УПЛ лідер по спробах серед місцевих футболістів, то б не було конкретно гола Очеретька. І невідомо чи була б нічия чи взагалі щось і гірше.
+3
New Zealander
Я ще б зрозумів якби він таке сказав про рахунок 1-3. Але про 3-3, це щонайменше дивно.
+1
