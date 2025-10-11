РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии (5:3):

«Трубин? Я не думаю, что Трубин виноват. Нужно было просто выбить мяч. Если вы видели, это была ситуация, когда мы были вдесятером. Нужно было просто выбить мяч, и он, наверное, это сделал. Я не считаю, что он в чем-то отдыхал.

Травма Судакова? Да, это для нас потеря. Я надеюсь, что он восстановится к следующей игре, но сейчас у меня нет информации.

Я думаю, у нас все матчи очень сложные. Как вы видите, перед каждым сбором очень много травмированных игроков. Я благодарен, что сегодня ребята понимали, для кого мы играем и отдали все силы на поле.

С Исландией всегда очень тяжело играть. Я видел очень много их игр. Особенно дома, когда они играют, они очень мощные, дают очень много борьбы. Сегодня было очень важно выиграть эту борьбу, нужно посмотреть по проценту. Но я считаю, если мы выиграли игру, то игроки действительно отдавали себя. После 3:3 мы не пытались сохранить этот результат, мы шли вперед и делали все для победы.

Вы видите, у нас сейчас молодая команда, очень много молодых игроков. Игроков, которые действительно заслуживают вызова в сборную – не потому, что есть травмы, а действительно заслуживают. И когда они приезжают в лагерь, я вижу их желание. Все игроки понимают, за кого они играют, очень много работают.

Сегодня я был уверен в тех игроках, которые вышли на замену. Они действительно добавили в игре. После замен случилось то, что мы ожидали – была больше интенсивность с нашей стороны. Поэтому я поздравляю ребят, поздравляю Влада Велетня с первой игрой, Артема Бондаренко – с первой голевой передачей, Олега Очеретько – с очень важным голом.

Указания после первого гола? Нам нужно было работать более интенсивно, более активно, но я считаю, что сегодня сборная Исландии очень хорошо контролировала мяч. Когда они пропустили, то очень сильно давили. Они забили гол, мы забили еще два. Мы договаривались с игроками играть более интенсивно, но сборная Исландии не давала нам этого делать.

Я считаю, такие игроки, как Ярмоленко, Малиновский, Степаненко – были и остаются очень важными для команды. И сейчас я вижу, что те молодые игроки, они должны становиться лидерами, и мы предоставляем им шанс. Но для этого, я всегда говорю, нужно время. Потому что игры на уровне национальных сборных – это игры с топ-командами, с топ-игроками. Здесь, если ты не играешь на максимуме, то очень трудно ожидать какой-то результат.

Поддержка фанатов? Супер. Мы очень благодарны. Действительно, мы ощущали поддержку. Даже когда было 3:3, было очень приятно, все поддерживали. Где бы мы ни играли, всегда есть поддержка украинцев. Но мы очень надеемся, что вернемся домой и будем играть для своих болельщиков у себя в Украине».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча против Исландии