Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3
10 октября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошли 8 матчей.
Сборная Украины в Рейкьявике феерически выиграла выездной поединок против сборной Исландии (5:3)
В другом матче группы Франция разгромила Азербайджан (3:0).
Ситуация в группе: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
Матчи 13 октября: Украина – Азербайджан, Исландия – Франция
🏆 Квалификация ЧМ-2026
Результаты матчей 10 октября
- 17:00. Казахстан – Лихтенштейн – 4:0
- 21:45. Бельгия – Северная Македония – 0:0
- 21:45. Исландия – Украина – 3:5
- 21:45. Косово – Словения – 0:0
- 21:45. Германия – Люксембург – 4:0
- 21:45. Северная Ирландия – Словакия – 2:0
- 21:45. Франция – Азербайджан – 3:0
- 21:45. Швеция – Швейцария – 0:2
Турнирные таблицы
Инфографика
