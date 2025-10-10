Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:59 | Обновлено 11 октября 2025, 00:13
2

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
УАФ

10 октября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли 8 матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в Рейкьявике феерически выиграла выездной поединок против сборной Исландии (5:3)

В другом матче группы Франция разгромила Азербайджан (3:0).

Ситуация в группе: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

Матчи 13 октября: Украина – Азербайджан, Исландия – Франция

🏆 Квалификация ЧМ-2026

Результаты матчей 10 октября

  • 17:00. Казахстан – Лихтенштейн – 4:0
  • 21:45. Бельгия – Северная Македония – 0:0
  • 21:45. Исландия – Украина – 3:5
  • 21:45. Косово – Словения – 0:0
  • 21:45. Германия – Люксембург – 4:0
  • 21:45. Северная Ирландия – Словакия – 2:0
  • 21:45. Франция – Азербайджан – 3:0
  • 21:45. Швеция – Швейцария – 0:2

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Footbulka
Мабуть за нас сьогодні вболівав увесь Азербайджан, бо ті від Ісландії 5 пропустили всуху програли, а тут ми  їм трохи насипали 5
Ответить
+1
antt
Але ісландці приймають французів. От буде якщо французи не виграють у них знову в Рейкявіку через три дні.
Ответить
0
