Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

10 октября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли 8 матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в Рейкьявике феерически выиграла выездной поединок против сборной Исландии (5:3)

В другом матче группы Франция разгромила Азербайджан (3:0).

Ситуация в группе: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

Матчи 13 октября: Украина – Азербайджан, Исландия – Франция

🏆 Квалификация ЧМ-2026

Результаты матчей 10 октября

17:00. Казахстан – Лихтенштейн – 4:0

21:45. Бельгия – Северная Македония – 0:0

21:45. Исландия – Украина – 3:5

– 3:5 21:45. Косово – Словения – 0:0

21:45. Германия – Люксембург – 4:0

21:45. Северная Ирландия – Словакия – 2:0

21:45. Франция – Азербайджан – 3:0

21:45. Швеция – Швейцария – 0:2

Турнирные таблицы

Инфографика