Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии

Сентябрьский международный цикл национальная сборная Украины провела так, что после него образовалось довольно масштабное окно неопределенности относительно нашего дальнейшего будущего в квалификации к чемпионату мира-2026. Потому что банально один зачетный балл – не тот результат, которого ожидали от команды Сергея Реброва по итогам матчей против Франции и Азербайджана.

Поэтому сами «сине-желтые» в конечном итоге создали ситуацию, при которой игра на выезде против Исландии уже в третьем туре приобретала большое значение для нашей дальнейшей судьбы в этом отборочном цикле. И соперник же был из довольно непростых – «викинги» до последнего цеплялись за результат на поле Франции месяц назад, но все равно не выстояли (1:2), а о силе их обновленного молодого центрального звена не говорил разве что ленивый перед игрой.

Как ни крути, а эта команда Реброва все-таки умеет дарить эмоции. Не всегда, правда, они кажутся положительными, и даже в первом тайме этой встречи были моменты, которые вряд ли могли кому-то понравиться. Однако пробел на правом фланге обороны соперников мы нашли довольно быстро и успешно на него надавили уже на 14 минуте, когда Миколенко протянул мяч и сделал прострел в свободный центр штрафной на Малиновского.

Однако реакция Украины на этот ситуативный успех на чужом поле была немного странной – отдали мяч соперникам, а впоследствии еще и потеряли Судакова из-за травмы, которую тот получил в центре поля при столкновении с Магнуссоном. Георгий попытался продолжить участие в поединке, но это уже была игра фактически в меньшинстве, так как не в моменте с попаданием в перекладину от Гудмундссона на левом фланге штрафной на 28 минуте, так позже с той же стороны поля свой рывок мимо Коноплю ударом в ближний угол завершил Эллертссон.

Впрочем, действия флангового защитника Исландии в атаке это одно, а вот его ошибка в собственной штрафной в конце основного времени первого тайма все-таки сыграла нам на руку. Не удалось выбить отскок от очередного прострела с левого фланга в исполнении Волошина на дальней штанге, и как раз своевременно за спиной у соперника оказался Гуцуляк. А когда исландцы уже смирились с поражением в первом тайме и планировали уходить на перерыв, Малиновский снова предстал перед ними с блестящим ударом правой ногой в дальнюю девятку в завершение очередной передачи свежего Волошина с фланга.

Однако после перерыва нам снова пришлось ловить себя на мысли, что команда Реброва как-то не так реагирует на собственное преимущество по счету. Снова сели в оборону, но снова не продемонстрировали должного внимания к фланговым атакам соперников, и на этот раз были наказаны с противоположной стороны поля. Подачу Гаральдссона с правого угла штрафной прямо в голову Гудмундссону, который прыгал за низким мячом перед воротами, наши игроки просто пропустили.

И было предсказуемо, что Исландия на этом останавливаться не станет, поэтому через 16 минут после своего первого мяча в этой игре представитель «Фиорентины» пошел и за вторым, когда опять же с левого края атаки пришла передача на него от Томассона с промежуточным касанием от одного из сыновей легендарного Гудьонсена.

Катастрофа за четверть часа до конца основного времени. Однако команда Реброва сумела взять себя в руки, и замены от тренерского штаба наконец попали в цель. Но сначала выстрелил Калюжный своим роскошным ударом с лету на границе штрафной, после отскока от защитника подачи Конопли с правого фланга. И уже через три минуты после этого Очеретько воспользовался пасом Бондаренко с правого фланга и так же со средней дистанции положил мяч под правую штангу. Исландцы побежали отыгрывать и эти свои ошибки, но здесь уже включился в игру Трубин и совершил несколько ярких спасений ворот. А мы тем временем радуемся дебюту Владислава Велетня и первым трем очкам в отборе. Это было сложно.

В ближайший понедельник Украина примет Азербайджан в Кракове, а Исландия дома сыграет против Франции.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа D.

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертсон (35), Гвюндмюнссон (59, 75) – Малиновский (14, 45+5), Гуцуляк (45), Калюжный (85), Очеретько (88)

Предупреждения: Гудьенсен (41) – Матвиенко (65), Конопля (68), Миколенко (83), Очеретько (91)

Исландия: Оулафсон, Пальсон, Ингасон, Гретарсон, Эллертсон (Тордарсон, 86), Гвюндмюнссон, Йоуханнессон (Виллюмссон, 86), Харальдсон, Магнусон (Тоумассон, 69), Тортстейнсон (Хлинссон, 69), Гудьенсен (Андерсон, 86)

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк (Велетень, 87), Малиновский (Бондаренко, 87), Калюжный, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбик, 70)

Арбитр: Свен Яблонский (Германия)

Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)

