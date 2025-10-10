Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
10.10.2025 21:45 – FT 3 : 5
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:43 | Обновлено 11 октября 2025, 01:01
7611
195

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии

Команда Сергея Реброва взяла важные три очка

10 октября 2025, 23:43 | Обновлено 11 октября 2025, 01:01
7611
195 Comments
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сентябрьский международный цикл национальная сборная Украины провела так, что после него образовалось довольно масштабное окно неопределенности относительно нашего дальнейшего будущего в квалификации к чемпионату мира-2026. Потому что банально один зачетный балл – не тот результат, которого ожидали от команды Сергея Реброва по итогам матчей против Франции и Азербайджана.

Поэтому сами «сине-желтые» в конечном итоге создали ситуацию, при которой игра на выезде против Исландии уже в третьем туре приобретала большое значение для нашей дальнейшей судьбы в этом отборочном цикле. И соперник же был из довольно непростых – «викинги» до последнего цеплялись за результат на поле Франции месяц назад, но все равно не выстояли (1:2), а о силе их обновленного молодого центрального звена не говорил разве что ленивый перед игрой.

Как ни крути, а эта команда Реброва все-таки умеет дарить эмоции. Не всегда, правда, они кажутся положительными, и даже в первом тайме этой встречи были моменты, которые вряд ли могли кому-то понравиться. Однако пробел на правом фланге обороны соперников мы нашли довольно быстро и успешно на него надавили уже на 14 минуте, когда Миколенко протянул мяч и сделал прострел в свободный центр штрафной на Малиновского.

Однако реакция Украины на этот ситуативный успех на чужом поле была немного странной – отдали мяч соперникам, а впоследствии еще и потеряли Судакова из-за травмы, которую тот получил в центре поля при столкновении с Магнуссоном. Георгий попытался продолжить участие в поединке, но это уже была игра фактически в меньшинстве, так как не в моменте с попаданием в перекладину от Гудмундссона на левом фланге штрафной на 28 минуте, так позже с той же стороны поля свой рывок мимо Коноплю ударом в ближний угол завершил Эллертссон.

Впрочем, действия флангового защитника Исландии в атаке это одно, а вот его ошибка в собственной штрафной в конце основного времени первого тайма все-таки сыграла нам на руку. Не удалось выбить отскок от очередного прострела с левого фланга в исполнении Волошина на дальней штанге, и как раз своевременно за спиной у соперника оказался Гуцуляк. А когда исландцы уже смирились с поражением в первом тайме и планировали уходить на перерыв, Малиновский снова предстал перед ними с блестящим ударом правой ногой в дальнюю девятку в завершение очередной передачи свежего Волошина с фланга.

Однако после перерыва нам снова пришлось ловить себя на мысли, что команда Реброва как-то не так реагирует на собственное преимущество по счету. Снова сели в оборону, но снова не продемонстрировали должного внимания к фланговым атакам соперников, и на этот раз были наказаны с противоположной стороны поля. Подачу Гаральдссона с правого угла штрафной прямо в голову Гудмундссону, который прыгал за низким мячом перед воротами, наши игроки просто пропустили.

И было предсказуемо, что Исландия на этом останавливаться не станет, поэтому через 16 минут после своего первого мяча в этой игре представитель «Фиорентины» пошел и за вторым, когда опять же с левого края атаки пришла передача на него от Томассона с промежуточным касанием от одного из сыновей легендарного Гудьонсена.

Катастрофа за четверть часа до конца основного времени. Однако команда Реброва сумела взять себя в руки, и замены от тренерского штаба наконец попали в цель. Но сначала выстрелил Калюжный своим роскошным ударом с лету на границе штрафной, после отскока от защитника подачи Конопли с правого фланга. И уже через три минуты после этого Очеретько воспользовался пасом Бондаренко с правого фланга и так же со средней дистанции положил мяч под правую штангу. Исландцы побежали отыгрывать и эти свои ошибки, но здесь уже включился в игру Трубин и совершил несколько ярких спасений ворот. А мы тем временем радуемся дебюту Владислава Велетня и первым трем очкам в отборе. Это было сложно.

В ближайший понедельник Украина примет Азербайджан в Кракове, а Исландия дома сыграет против Франции.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа D.

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертсон (35), Гвюндмюнссон (59, 75) – Малиновский (14, 45+5), Гуцуляк (45), Калюжный (85), Очеретько (88)

Предупреждения: Гудьенсен (41) – Матвиенко (65), Конопля (68), Миколенко (83), Очеретько (91)

Исландия: Оулафсон, Пальсон, Ингасон, Гретарсон, Эллертсон (Тордарсон, 86), Гвюндмюнссон, Йоуханнессон (Виллюмссон, 86), Харальдсон, Магнусон (Тоумассон, 69), Тортстейнсон (Хлинссон, 69), Гудьенсен (Андерсон, 86)

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк (Велетень, 87), Малиновский (Бондаренко, 87), Калюжный, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбик, 70)

Арбитр: Свен Яблонский (Германия)

Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)

ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (УКРАИНА).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия), асcист Андри Гудйонсен.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия), асcист Хакон-Арнар Харальдссон.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА), асcист Назар Волошин.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль-Эгиль Эллертссон (Исландия), асcист Исак-Бергманн Йоуханнессон.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА), асcист Виталий Миколенко.
По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(105)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Футбол | 10 октября 2025, 21:00 24
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми

Украинцы отыгрывались дважды по ходу матча

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10 октября 2025, 08:46 5
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10.10.2025, 15:20
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Реал запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов
Футбол | 11.10.2025, 00:02
Реал запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов
Реал запланировал сумасшедший обмен звездных футболистов
Комментарии 195
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
lenares85
Матвіенко в кожному матчі щось да привезе ну невже неможна кого іншого спробувати награти
Ответить
+21
sania
Чудовий результат. Коноплю і Привоза не підпускати навіть до автобуса. На гарматний постріл!
Ответить
+21
suforza1921
Конопля і Матвієнко на вихід.
Замість останнього можна Батагова пробувати викликати, хлопець останнім часом в Туреччині неабияк спрогресував.
Замість рудого будь-якого іншого правого захисника, тільки не це чудо. 
Лужний дивиться і певно за голову хапається. 
Ну а так, на щастя, все закінчилося хепі-ендом.
Вітаємо Калюжного і Очеретька з дебютними голами за збірну, а Маліновського з феєричним поверненням!
З перемогою, Україно!
Ответить
+21
fly
Найбільш сумбурний матч збірний який можу згадати. В параді помилок нашіи на щастя напороли менше.
Конопля жах (у всіх моментах тупо статистом поруч з ісландцями бігав). Матвієнко трошки менший але теж жах. 
У Маліновського друге дихання було сьогодні. Не думав що він більше тайму зможе видіграти.. а він майже 90-хвилин рвав по всьому полю і до останнього.
З перемогою! 
Ответить
+21
Viktor Shuper
Матвієнка не підпускати до збірной і на артилерійський постріл. невже Ребров того не бачить? стовпа постав то гірше бляха не буде!
Ответить
+18
бумбокс
Вітаю всіх вболівальників збірної України з перемогою !!! По емоціях давно таких матчів не дивився,принаймі нашої збірної точно ! Це було неймовірно ,нам так фартануло .що залітало .що летіло,хоча то не правда.бо всі голи були майстерно забиті гравцями . Халявних не було ! Порадували найперше Маліна !!! Супер повернення  в збірну . І по грі молодець і коронні удари - плюс з обох ніг забив . Браво ! Не сподобалися Конопля , Шапаренко, Матвієнко ,трохи не тягнув Гуцуляк,але здивував і порадував забитим голом ,та сама ситуація з Калюжним ,трохи не встигав але теж забив і тому респект.Трубі н трішки підвів .Судаков починав чудово,головне,щоб не тяжка травма . Жаль.Сподобалася гра Волошина ! ВІтаю з голом  Очеретька ,молодчина !Забарний ,Миколенко . Маліновський леви матчу ! 
 Ще раз всіх вітаю з перемогою збірної України ! Сьогодні на полі була команда і билися ( грали ) як могли . Дякую і їм за емоції. Інфаркт чуть не дістав ))) Всім Добра !
Ответить
+16
Показать Скрыть 13 ответов
avk2307
Всіх з Перемогою!!!
Але щось треба думати з Матвієнком!!!
Ответить
+16
Показать Скрыть 5 ответов
Lucky_Loser
присутність Миколенка і Маліни на полі однозначно додали збірній варіантів в атаці. 
Ответить
+14
bolelschik
Есть ощущение, что случайно отскочили
Ответить
+12
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Да, повезло, что у исландцев в защите проходной двор со сквозняком! А так, по моментам они даже лучше наших смотрелись! 
Ответить
+10
sahka1981
Ну нарешті! Сумбурний, божевільний матч! Ми забили все, що створили! Але ж скільки помилок. Трубін такий гол пропустив. Коноплю крутили, як школяра. Матвієнко як завжди. Але і заміни свою справу зробили, Волошин, Бондаренко гольові, Очеретько гол (хоча третій з під нього забили, так в студії кажуть, але виправився!) Маліновський маестро! Молодці! З перемогою!
Ответить
+10
Airwolf77
Молодцы, всех с победой! 
Ответить
+10
roman75zpr
Игра забудется, результат останется, а от таких "ярких" результатов уже и отвыкли, забиваем обычно очень мало, а сегодня голами побаловали, конечно
Ответить
+9
Richard Lewis
Наче і радість. А з іншого боку - це Сірожу ще мінімум до кінця відбору терпіти
Ответить
+9
Singularis
Наконец то стали бить с дальней дистанции
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
ох і матч! якби хтось до гри сказав що так все закінчиться, я б сказав що йому пора в дурку! 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Весняна Сова
Сьогодні залітало все. 
А через тридні будему пішки ходити й додавимо Азербайджан із величезними потугами
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Roman
Вітаю всіх з перемогою, але Ребров як був найслабшою ланкою так і залишився, не вірю що з цим тренером нам світять якісь серйозні досягнення
Ответить
+7
sania
Дуже круто увійшов у гру Волошин. Молодець, гарна гра. Гуцуляк хоч і забив, але вже не тягне.
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
бумбокс
Я голосував за Маліновського - Лева Матчу !
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 13
Хоккей
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем