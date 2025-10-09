Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

УАФ

Десятого октября в Рейкьявике, в 21.45 по киевскому времени, сборная Украины проведет матч третьего тура отбора к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Исландии.

Исландия

«Викинги», как и «сине-желтые», доселе лишь раз выступали в финальной части чемпионатов мира. Было это в 2018 году. Тогда исландцы взяли лишь одно очко в группе и остались за бортом плей-офф.

От той задорной и боевитой команды мало что осталось. И мало кто остался. Но вот дух настоящих викингов – он всегда на месте. И нынешнее поколение сборной Исландии делает все зависящее, дабы снова попасть на Мундиаль.

Отбор к ЧМ-2026 подопечные Арнара Гуннлаугссона начали блестяще: с разгрома в родных стенах сборной Азербайджана – 5:0. Тот матч стоил рабочего места тренеру закавказцев – знаменитому португальскому наставнику Фернандо Сантушу.

А островитяне, в свою очередь, получили не только заряд бодрости, но и неплохой задел на будущее, ведь при условии равенства турнирных баллов в первую очередь будут считать забитые мячи. После двух туров забитых мячей у Исландии больше, чем и у Франции, и тем более у Украины.

Во втором туре Исландия в качестве лидера нашего квартета пожаловала в гости к потенциальному лидеру группы – сборной Франции. И гости были очень близки к положительному результату. Гудйонсен открыл счет, но удержать даже ничью «викингам» не удалось. Поражение 1:2. Хотя они и забили второй мяч в ворота вице-чемпионов мира, но судьи после просмотра ВАР взятие ворот отменили.

Несмотря на очень достойную игру против фаворита, Исландия так и не смогла разжиться очками в игре против «Ле бле».

Тем не менее, специалисты отмечают заметный прогресс этой немолодой, но сбалансированной команды. Сейчас «наши парни» на равных играют с самой Францией, а совсем недавно дважды проиграли и сборной Косово, и сборной Турции. На таком фоне нынешнее второе место «викингов» в отборе на ЧМ-2026 – совсем неплохой результат.

К матчу против Украины Арнар Гуннлаугссон вызвал 24 футболистов. Никакого резервного списка у этого тренера нет. Интересно, что в заявке Исландии на игру против Украины лишь один футболист защищает цвета местного клуба – вратарь Эйнарссон из «Брейдаблика».

Главная кадровая потеря у островитян – игру против Украины пропустит капитан сборной Исландии Орри Оскарссон.

Украина

Хотелось, как лучше, а получилось – как всегда. Несмотря на то, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не единожды отмечал, что главным мерилом его работы будет отбор на ЧМ-2026, стартовать удачно в квалификации нашей команде все равно не удалось.

В игре против французов «сине-желтые» потерпели закономерное поражение 0:2, которое уж никак не назовешь обидным. Вице-чемпионы мира приложили к своей победе ровно столько усилий, сколько того требовала ситуация. Скажем откровенно, не слишком много усердствовала в том матче команда Дидье Дешама. Фактически на голом классе нас одолела.

Но не очень-то и хотелось, как говорится в подобных случаях. Никто ведь всерьез и не рассчитывал, что мы отберем очки у самих французов. Хотя совсем недавно, в отборе на минувший Мундиаль, Украина тогда тоже была в одной группе с «мушкетерами», и дважды сыграла вничью. Но то уже дела давно минувших дней.

Предполагалось, что команда Сергея Реброва сконцентрирует все свое внимание на матче второго тура – против Азербайджана. Однако получилось не так, как хотелось. Наши сумели забить первыми, но удержать преимущество не удалось. Азербайджанцы заработали необязательный, но законный пенальти, сравняли счет, и помахали нам ручкой. Смена тренера им явно пошла на пользу.

Несмотря на то, что после игры в Баку наставник нашей национальной команды извинился перед болельщиками за результат, посетовав, в очередной раз, на большое количество травмированных и частично на завышенные ожидания от его команды, наша футбольная общественность извинения Реброва не приняла. Как и его уверения, что «мы еще ниоткуда не вылетели».

Сергею Станиславовичу припомнили и провал на Евро-2024, и неудачную игру его команды в Лиге наций. А тут еще его активно начали сватать в «Панатинаикос». Дескать, уже после игры против Азербайджана (13 октября) Ребров может уехать в Афины…

А тем временем рулевой нашей сборной получил очередной козырь в избытую тему травм. Перед игрой против Исландии в нашем лазарете достаточно пациентов. Виктор Цыганков, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Александр Тымчик и, понятное дело, Михаил Мудрик – вот долгий список тех, кто мог бы, но не поможет главной команде страны. Нет в списке вызванных и голкипера «Реала» Андрея Лунина. Но того нет не из-за травмы. Не очень горит желанием приезжать…

В авральном порядке Ребров довызвал Олега Очеретько и Владислава Велетня. Отмечаем также возвращение в сборную Владимира Бражко и Руслана Малиновского.

Местом дислокации сборной в этот раз выбрана Варшава. В Рейкьявик наша делегация отбыла в среду. В четверг – предусмотренные регламентом УЕФА мероприятия: пресс-конференция и открытая тренировка. В столицу Польши наша команда вернется 11 октября.

История противостояний

Вряд ли Исландию можно считать удобным соперником для нашей национальной сборной. Сыграно пять матчей. В нашем активе – две победы, еще два матча завершились вничью, одну игру выиграли «викинги». Разница мячей – 5:5. Последняя по счету игра состоялась в конце марта прошлого года. В том поединке украинцы и исландцы боролись за путевку на ЧЕ-2024. Путевка досталась нашей сборной, которая одержала волевую победу 2:1.

Прогноз

Куча травмированных, изнурительный перелет, определенные проблемы не только з реализацией, но и мотивацией, опять-таки, слухи вокруг Сергея Реброва – эти и другие нюансы вряд ли добавляют вистов «сине-желтым».

По другую сторону – сплоченная и дисциплинированная команда, умеющая на деле, а не на словах, бить класс.

И хотя разница в рейтингах соперников большая – мы на 28-м месте в табели о рангах ФИФА, исландцы – аж на 74-м, предстоящий матч сулит нашей команде серьезнейшие испытания. И, собственно, от исхода этого матча во многом будет зависеть судьба нашей команды. Если украинцы проиграют, то с мечтой поехать на Мундиаль можно распрощаться.

Но хочется надеяться, что проблемы лишь сплотят нашу команду, и она наконец докажет, что «козацького роду». Предположим, что Украина выиграет – 2:1.

Ориентировочные составы:

Исландия: Олафссон, Гретарссон, Ингассон, Паульссон, Харальдссон, Йоуханнессон, Бьяркассон, Эллертссон, Торстейнссон, Гудйонсен, Гудмундссон.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Малиновский, Судаков, Бондаренко, Гуцуляк, Довбик.

Прогноз Sport.ua
Исландия
10 октября 2025 -
21:45
УКРАИНА
прогнозы ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
