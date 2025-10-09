В пятницу, 10 октября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Исландии и Украины. Матч пройдет в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва в двух матчах набрала всего одно очко, проиграв Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1). Сборная Исландии разгромила азербайджанцев (5:0) и уступила французам (1:2). Таким образом, наши ближайшие соперники опережают «сине-желтых» на два очка. Поэтому для продолжения борьбы за путевку на чемпионат мира подопечным Сергея Реброва крайне важно, как минимум, не проиграть в Исландии. Ранее украинцы пять раз встречались с Исландией: 2 победы одержали «сине-желтые», 1 виктория на счету исландцев и 2 встречи завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Исландия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.