Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исландия – Украина. Текстовая трансляция матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
10.10.2025 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 октября 2025, 17:30 | Обновлено 09 октября 2025, 17:48
102
0

Исландия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата мира

09 октября 2025, 17:30 | Обновлено 09 октября 2025, 17:48
102
0
Исландия – Украина. Текстовая трансляция матча
УАФ. Илья Забарный

В пятницу, 10 октября, состоится поединок квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Исландии и Украины. Матч пройдет в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва в двух матчах набрала всего одно очко, проиграв Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1). Сборная Исландии разгромила азербайджанцев (5:0) и уступила французам (1:2). Таким образом, наши ближайшие соперники опережают «сине-желтых» на два очка. Поэтому для продолжения борьбы за путевку на чемпионат мира подопечным Сергея Реброва крайне важно, как минимум, не проиграть в Исландии. Ранее украинцы пять раз встречались с Исландией: 2 победы одержали «сине-желтые», 1 виктория на счету исландцев и 2 встречи завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Исландия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Исландия
10 октября 2025 -
21:45
УКРАИНА
Фора Украины (0) 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Экс-игрок сборной Украины: «Решающим будет матч в Рейкьявике»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб
Футбол | 09 октября 2025, 18:02 0
Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб
Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб

Виталий Пономарев объяснил, почему не пригласил в ЛНЗ Юрия Климчука

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:54 5
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Футбол | 09.10.2025, 12:12
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем