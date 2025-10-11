Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
Ирландия была близка к сенсации
11 октября сборная Португалии провела домашний поединок против Ирландии в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026.
Матч прошел в Лиссабоне на арене «Эштадиу Жозе Алвеладе».
Ирландцы, которые выступили явным аутсайдером матча, едва не вырвали ничью у победителя Лиги наций.
Отличный момент забить «европейские бразильцы» имели на 75-й минуте, однако пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти.
Победу хозяевам принес гол Рубена Невеша, забитый на 90+1-й минуте.
Португалия после трех туров возглавляет квартет F с девятью очками, у Венгрии четыре очка, Армении – 3, Ирландии – 1.
ЧМ-2026. Квалификация, группа F, 11 октября.
Португалия – Ирландия – 1:0
Голы: Невеш, 90+1.
Незабитый пенальти: Роналду, 90+7.
