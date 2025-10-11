Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
11.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Ирландия
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:42 | Обновлено 11 октября 2025, 23:44
Ирландия была близка к сенсации

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

11 октября сборная Португалии провела домашний поединок против Ирландии в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026.

Матч прошел в Лиссабоне на арене «Эштадиу Жозе Алвеладе».

Ирландцы, которые выступили явным аутсайдером матча, едва не вырвали ничью у победителя Лиги наций.

Ирландцы, которые выступили явным аутсайдером матча, едва не вырвали ничью у победителя Лиги наций.

Отличный момент забить «европейские бразильцы» имели на 75-й минуте, однако пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти.

Победу хозяевам принес гол Рубена Невеша, забитый на 90+1-й минуте.

Португалия после трех туров возглавляет квартет F с девятью очками, у Венгрии четыре очка, Армении – 3, Ирландии – 1.

ЧМ-2026. Квалификация, группа F, 11 октября.

Португалия – Ирландия – 1:0
Голы: Невеш, 90+1.

Незабитый пенальти: Роналду, 90+7.

Криштиану Роналду видео пенальти сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Рубен Невеш Северная Ирландия
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
