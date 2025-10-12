Португалия – Ирландия – 1:0. Роналду не забил пенальти. Видео гола и обзор

Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Одна из встреч прошла в Лиссабоне, столице Португалии.

Сборная Португалии одержала победу над командой Ирландии (1:0).

Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 75-й минуте. Победу хозяевам принес гол Рубена Невеша на 90+1 минуте.

🏆 Квалификация ЧМ-2026

11 октября. Лиссабон (Португалия)

21:45. Португалия – Ирландия – 1:0

Гол: Рубен Невеш, 90+1 мин

Незабитый пенальти: Криштиану Роналду, 76

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рубен Невеш, 90+1 мин