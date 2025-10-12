Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Португалия – Ирландия – 1:0. Роналду не забил пенальти. Видео гола и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
11.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Ирландия
Чемпионат мира
12 октября 2025, 04:59 | Обновлено 12 октября 2025, 05:26
Португалия – Ирландия – 1:0. Роналду не забил пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Одна из встреч прошла в Лиссабоне, столице Португалии.

Сборная Португалии одержала победу над командой Ирландии (1:0).

Сборная Португалии одержала победу над командой Ирландии (1:0).

Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 75-й минуте. Победу хозяевам принес гол Рубена Невеша на 90+1 минуте.

🏆 Квалификация ЧМ-2026

11 октября. Лиссабон (Португалия)

21:45. Португалия – Ирландия – 1:0

Гол: Рубен Невеш, 90+1 мин

Незабитый пенальти: Криштиану Роналду, 76

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рубен Невеш, 90+1 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Невеш (Португалия), асcист Франсишку Тринкан.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
