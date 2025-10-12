Португалия – Ирландия – 1:0. Роналду не забил пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Одна из встреч прошла в Лиссабоне, столице Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Португалии одержала победу над командой Ирландии (1:0).
Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 75-й минуте. Победу хозяевам принес гол Рубена Невеша на 90+1 минуте.
🏆 Квалификация ЧМ-2026
11 октября. Лиссабон (Португалия)
21:45. Португалия – Ирландия – 1:0
Гол: Рубен Невеш, 90+1 мин
Незабитый пенальти: Криштиану Роналду, 76
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Рубен Невеш, 90+1 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке