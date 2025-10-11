Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 11 октября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
11.10.2025 21:45 - : -
Грузия
Чемпионат мира
11 октября 2025, 19:00 | Обновлено 11 октября 2025, 19:12
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 11 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 11 октября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

11 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 11 октября

  • 16:00. Латвия – Андорра – 2:2
  • 19:00. Норвегия – Израиль
  • 19:00. Венгрия – Армения
  • 21:45. Болгария – Турция
  • 21:45. Эстония – Италия
  • 21:45. Испания – Грузия
  • 21:45. Португалия – Ирландия
  • 21:45. Сербия – Албания

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

16:00. Латвия – Андорра

19:00. Норвегия – Израиль

19:00. Венгрия – Армения

21:45. Болгария – Турция

21:45. Эстония – Италия

21:45. Испания – Грузия

21:45. Португалия – Ирландия

21:45. Сербия – Албания

Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Холанд не реализовал два пенальти подряд в начале матча
Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
