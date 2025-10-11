Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 11 октября. Смотреть онлайн LIVE

11 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 11 октября

16:00. Латвия – Андорра – 2:2

19:00. Норвегия – Израиль

19:00. Венгрия – Армения

21:45. Болгария – Турция

21:45. Эстония – Италия

21:45. Испания – Грузия

21:45. Португалия – Ирландия

21:45. Сербия – Албания

📊 Инфографика

