Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 11 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
11 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 11 октября
- 16:00. Латвия – Андорра – 2:2
- 19:00. Норвегия – Израиль
- 19:00. Венгрия – Армения
- 21:45. Болгария – Турция
- 21:45. Эстония – Италия
- 21:45. Испания – Грузия
- 21:45. Португалия – Ирландия
- 21:45. Сербия – Албания
