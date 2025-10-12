11 октября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Грузии.

Команды сыграли на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

ЧМ-2026. Квалификация

Испания – Грузия – 2:0

Гол: Пино, 26, Оярсабаль, 64

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Пино, 26 мин.

ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 64 мин.