Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
11.10.2025 21:45 – FT 2 : 0
Грузия
Чемпионат мира
12 октября 2025, 00:21 |
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Грузии.

Команды сыграли на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

ЧМ-2026. Квалификация

Испания – Грузия – 2:0

Гол: Пино, 26, Оярсабаль, 64

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Пино, 26 мин.

ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Испания), асcист Робен Ле Норман.
Ереми Пино сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу пенальти Микель Оярсабаль Ферран Торрес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
