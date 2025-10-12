Чемпионат мира12 октября 2025, 00:21 |
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
12 октября 2025, 00:21 |
11 октября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Грузии.
Команды сыграли на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
ЧМ-2026. Квалификация
Испания – Грузия – 2:0
Гол: Пино, 26, Оярсабаль, 64
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Пино, 26 мин.
ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 64 мин.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Испания), асcист Робен Ле Норман.
