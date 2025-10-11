Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
11.10.2025 21:45 - : -
Грузия
Чемпионат мира
ЧМ-2026: Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации

Встреча состоится 11 октября и начнется в 21:45 по Киеву

ЧМ-2026: Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации
Spanish Football

11 октября, свою встречу в квалификации к чемпионату мира проведут Испания и Грузия. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Уже с первых матчей отбора испанцы дали понять, что они главные фавориты квартета. «Красная» фурия» выиграла две выездные встречи с общим счетом 9:0. Сначала подопечные Да ла Фуенте разгромили Болгарию – 3:0. А во втором туре не оставили шансов крепкой Турции – 6:0.

Когда в составе есть такие звезды уровня Ямаля и Уильямса, добиться успеха не так сложно. Не думаю, что у испанцев возникнут проблемы в этом отборе, команда должна досрочно выходить в финальную часть чемпионата мира.

Взять просто три очка будет мало, нужно устроить настоящее представление для своей публики, особенно, на фоне предыдущих результатов. Команда легко ловит кураж, поэтому не останавливается на достигнутом.

Грузия

Для грузин этот отбор начался с домашнего поражения от Турции – 2:3, уступали и вовсе 0:3, попытались сотворить камбэк, но не хватило времени, соперник доигрывал в меньшинстве. Во втором матче команда играла снова на своем поле, на этот раз удалось обыграть Болгарию со счетом 3:0.

В обеих упомянутых встречах забивал звездный игрок ПСЖ Хвича Кварацхелия, он пропускал последние матчи своего клуба из-за травмы бедра, его выход на поле с испанцами под вопросом.

Учитывая свой характер и неуступчивость, грузины способны вести борьбу за вторую строчку в группе, набрать очки в таком матче будет сложно, ключевой станет выездная битва против Турции.

Личные встречи

Испанцы доминируют в очных противостояниях, 7 побед в 7 официальных встречах, единственный товарищеский матч выиграли грузины. Последний раз, команды встречались в прошлом году, тогда испанцы в 1/8 финала Евро одержали победу со счетом 4:1.

Прогноз

Конечно «красная фурия» считается фаворитом предстоящей битвы.

Предугадать рисунок игры не сложно, хозяева будут долго владеть мячом, а гости сделают ставку на контратаку. Хоть у грузин и симпатичная команда, устоять против такого монстра им будет сложно. Верю здесь в результативный футбол, поэтому ставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,89.

Прогноз Sport.ua
Испания
11 октября 2025 -
21:45
Грузия
сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
