Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию

Сборные Испании и Турции выиграли матчи третьего тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е.

Испания на своем поле в Эльче переиграла команду Грузии со счетом 2:0. Голами отличились Ереми Пино и Микель Оярсабаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте этой встречи пенальти не реализовал Ферран Торрес. 11-метровый удар игрока Барселоны отбил Гиорги Мамардашвили.

В составе Сакарвтело против испанцев сыграл защитник донецкого Шахтера Иралки Азаров, который появился на поле на 80-й.

Весь поединок за Грузия провел Гиорги Гочолеишвили, который выступает на правах аренды из Шахтера в Копенгагене. В резерве остался Цитаишвили (игрок Динамо, аренда в ФК Мец).

Турция в гостях на арене Васил Левски в Софии разгромила Болгарию 6:1. Дубль оформил Кенан Йылдыз.

Еще по одному мячу забил Виктор Попов (автогол), Зеки Челик, Ифран Кахведжи и Арда Гюлер. У Гюлера в активе также две голевые передачи.

Турнирное положение в группе E: Испания (9), Турция (6), Грузия (3), Болгария (0).

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 11 октября

Испания – Грузия – 2:0

Голы: Пино, 24, Оярсабаль, 64

Испания: Унай Симон, Педро Порро (Маркос Льоренте, 75), Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Пау Кубарси, Микель Мерино, Мартин Субименди (Алеш Гарсия, 81), Педри (Пабло Барриос, 75), Йереми Пино (Алекс Баэна, 65), Микель Оярсабаль (Борха Иглесиас, 65), Ферран Торрес

Грузия: Гиорги Мамардашвили, Саба Гогличидзе, Георгий Гочолеишвили, Лаша Двали, Отар Какабадзе (Ираклий Азаров, 80), Гурам Кашия, Отар Китеишвили (Ника Гагнидзе, 69), Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили (Владимир Мамучашвили, 86), Жорж Микаутадзе (Георгий Квернадзе, 69), Хвича Кварацхелия (Зурико Давиташвили, 69)

Предупреждения: Педро Порро (11)

Болгария – Турция – 1:6

Голы: Кирилов, 13 – Гюлер, 11, Попов, 49 (автогол), Йылдыз, 51, 56, Челик, 65, Кахведжи, 90+3

Болгария: Димитр Митов, Петко Христов, Християн Петров, Росен Божинов, Виктор Попов (Иван Турицов, 64), Кристиан Стоянов, Ивайло Чочев (Филип Крастев, 72), Андриан Краев, Кирил Десподов (Мартин Минчев, 65), Радослав Кирилов (Лукас Петков, 72), Марин Петков (Здравко Димитров, 65)

Турция: Угурджан Чакыр, Мерих Демирал (Самет Акайдин, 83), Зеки Челик, Абдулкерим Бардакчи, Ферди Кадиоглу, Огуз Айдын, Оркун Кёкчю, Хакан Чалханоглу (Салих Озкан, 64), Кенан Йылдыз (Ирфан Кавечи, 64), Арда Гюлер (Джан Узун, 69), Керем Актюркоглу (Дениз Гюль, 83)

Предупреждения: Росен Божинов (43), Радослав Кирилов (44) – Огуз Айдын (88)