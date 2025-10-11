Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания нанесла поражение Грузии в отборе к ЧМ. Турция уничтожила Болгарию
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:40 | Обновлено 12 октября 2025, 00:09
Подопечные Луиса де ла Фуэнте набрали девять очков в квалификационной группе E

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Испании и Турции выиграли матчи третьего тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е.

Испания на своем поле в Эльче переиграла команду Грузии со счетом 2:0. Голами отличились Ереми Пино и Микель Оярсабаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте этой встречи пенальти не реализовал Ферран Торрес. 11-метровый удар игрока Барселоны отбил Гиорги Мамардашвили.

В составе Сакарвтело против испанцев сыграл защитник донецкого Шахтера Иралки Азаров, который появился на поле на 80-й.

Весь поединок за Грузия провел Гиорги Гочолеишвили, который выступает на правах аренды из Шахтера в Копенгагене. В резерве остался Цитаишвили (игрок Динамо, аренда в ФК Мец).

Турция в гостях на арене Васил Левски в Софии разгромила Болгарию 6:1. Дубль оформил Кенан Йылдыз.

Еще по одному мячу забил Виктор Попов (автогол), Зеки Челик, Ифран Кахведжи и Арда Гюлер. У Гюлера в активе также две голевые передачи.

Турнирное положение в группе E: Испания (9), Турция (6), Грузия (3), Болгария (0).

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 11 октября

Испания – Грузия – 2:0

Голы: Пино, 24, Оярсабаль, 64

Испания: Унай Симон, Педро Порро (Маркос Льоренте, 75), Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Пау Кубарси, Микель Мерино, Мартин Субименди (Алеш Гарсия, 81), Педри (Пабло Барриос, 75), Йереми Пино (Алекс Баэна, 65), Микель Оярсабаль (Борха Иглесиас, 65), Ферран Торрес

Грузия: Гиорги Мамардашвили, Саба Гогличидзе, Георгий Гочолеишвили, Лаша Двали, Отар Какабадзе (Ираклий Азаров, 80), Гурам Кашия, Отар Китеишвили (Ника Гагнидзе, 69), Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили (Владимир Мамучашвили, 86), Жорж Микаутадзе (Георгий Квернадзе, 69), Хвича Кварацхелия (Зурико Давиташвили, 69)

Предупреждения: Педро Порро (11)

Болгария – Турция – 1:6

Голы: Кирилов, 13 – Гюлер, 11, Попов, 49 (автогол), Йылдыз, 51, 56, Челик, 65, Кахведжи, 90+3

Болгария: Димитр Митов, Петко Христов, Християн Петров, Росен Божинов, Виктор Попов (Иван Турицов, 64), Кристиан Стоянов, Ивайло Чочев (Филип Крастев, 72), Андриан Краев, Кирил Десподов (Мартин Минчев, 65), Радослав Кирилов (Лукас Петков, 72), Марин Петков (Здравко Димитров, 65)

Турция: Угурджан Чакыр, Мерих Демирал (Самет Акайдин, 83), Зеки Челик, Абдулкерим Бардакчи, Ферди Кадиоглу, Огуз Айдын, Оркун Кёкчю, Хакан Чалханоглу (Салих Озкан, 64), Кенан Йылдыз (Ирфан Кавечи, 64), Арда Гюлер (Джан Узун, 69), Керем Актюркоглу (Дениз Гюль, 83)

Предупреждения: Росен Божинов (43), Радослав Кирилов (44) – Огуз Айдын (88)

По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
сборная Грузии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Грузия ЧМ-2026 по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Турции по футболу пенальти Ферран Торрес Гиорги Мамардашвили Микель Оярсабаль Ереми Пино Иракли Азаров автогол Кенан Йылдыз Арда Гюлер Зеки Челик Гиорги Гочолеишвили Георгий Цитаишвили
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
