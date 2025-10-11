ВИДЕО. Мамардашвили стоял по центру: Оярсабаль забил Грузии со штрафного
Микель увеличил преимущество сборной Испании на 64-й минуте матча квалификации ЧМ
Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль увеличил преимущество команды в матче квалификации чемпионата мира против Грузии.
Оярсабаль поразил ворота соперников прямым ударом со штрафного. Микель пробил очень мощно, а кипер Сакартвело Гиорги Мамардашвили стоял по центру.
Оярсабаль сделал счет 2:0 в пользу Фурии Рохи. Первым в этой встрече на 24-й отличился Ереми Пино.
Испания и Грузия играют на арене Мануэль Мартинес Валеро в Эльче. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
