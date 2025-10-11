Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мамардашвили стоял по центру: Оярсабаль забил Грузии со штрафного
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:15 | Обновлено 11 октября 2025, 23:25
386
0

ВИДЕО. Мамардашвили стоял по центру: Оярсабаль забил Грузии со штрафного

Микель увеличил преимущество сборной Испании на 64-й минуте матча квалификации ЧМ

11 октября 2025, 23:15 | Обновлено 11 октября 2025, 23:25
386
0
ВИДЕО. Мамардашвили стоял по центру: Оярсабаль забил Грузии со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль увеличил преимущество команды в матче квалификации чемпионата мира против Грузии.

Оярсабаль поразил ворота соперников прямым ударом со штрафного. Микель пробил очень мощно, а кипер Сакартвело Гиорги Мамардашвили стоял по центру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оярсабаль сделал счет 2:0 в пользу Фурии Рохи. Первым в этой встрече на 24-й отличился Ереми Пино.

Испания и Грузия играют на арене Мануэль Мартинес Валеро в Эльче. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Мамардашвили стоял по центру: Оярсабаль забил Грузии со штрафного

По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
Гиорги Мамардашвили видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Испания - Грузия ЧМ-2026 по футболу Микель Оярсабаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Футбол | 11 октября 2025, 23:48 0
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина

Тренером интересуется «Панатинаикос»

Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11 октября 2025, 17:00 18
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит

В мадридском клубе будут делать ставку на молодого Франа Гонсалеса

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 19:38
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 11:12
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем