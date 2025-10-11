Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

11 октября на Жозе Алваладе пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда достаточно своевременно, не дожидаясь кризиса, после прошлого мундиаля сменила наставника. По Роберто Мартинеса хватало вопросов, достаточно вспомнить провал на Катаре-2022 его предыдущих подопечных, бельгийцев. Но он сначала выдал неплохой Евро, где вылетели только в четвертьфинале, еще и по пенальти. А потом и вовсе повторил одно из достижений предшественника, Фернанду Сантуша - выиграл Лигу Наций!

Тот успех не повлиял негативно на мотивацию. Как минимум, в новой квалификации начинал фаворит группы под стать своему статусу. Сначала получилось справиться с Арменией, доведя до итоговых 5:0. Потом удалось выжать максимум, три очка, на поле потенциально главного преследователя: обыграли 3:2 Венгрию в Будапеште.

Ирландия

Сборная показывала достойные результаты давно. Сейчас, несмотря на наличие футболистов из такого топового дивизиона, как АПЛ соседней страны, это просто классический середняк. Это было подтверждено и в рамках Лиги Наций. Там, с одной стороны, проиграли все матчи не только Англии, но и Греции. С другой, в групповом этапе получилось дважды победить аутсайдера, Финляндию, а в марте оба стыковых поединка с Болгарией закончили 2:1 в свою пользу.

Вот квалификацию пока что команда не имеет причин относить себе в актив. Сначала была только ничья дома с Венгрией, причем счет 2:2 оформили в Дублине поздним, на 90+ минуте, голом. А потом и вовсе уступили на поле Армении. В итоге задача фактически сводится к тому, чтобы не стать в этом квартете последним.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках ирландцы только однажды, дома, удержали ничью (конечно же, нулевую), проиграв остальные три.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят даже в призрак борьбы между этими соперниками. Более классный коллектив сыграет дома - ставим на его победу с форой -2 гола (коэффициент - 1,71).