Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Чемпионат мира
12 октября 2025, 00:23 | Обновлено 12 октября 2025, 00:28
866
2

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

12 октября 2025, 00:23 | Обновлено 12 октября 2025, 00:28
866
2 Comments
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 11 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик оформил Эрлинг Холанд в матче Норвегии против Израиля (5:0), что упрочило лидерство его сборной.

Фавориты взяли по три очка: Италия нанесла поражение Эстонии (3:1), а Испания переиграла Грузию (2:0).

Криштиану Роналду не забил пенальти, но Португалия вырвала победу у Ирландии (1:0) с голом Рубена Невеша на 90+1 минуте.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 11 октября

  • 16:00. Латвия – Андорра – 2:2
  • 19:00. Норвегия – Израиль – 5:0
  • 19:00. Венгрия – Армения – 2:0
  • 21:45. Болгария – Турция – 1:6
  • 21:45. Эстония – Италия – 1:3
  • 21:45. Испания – Грузия – 2:0
  • 21:45. Португалия – Ирландия – 1:0
  • 21:45. Сербия – Албания – 0:1

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
ФОТО. Рубен Невеш посвятил гол Диогу Жоте. Красий поступок
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады выбор редакции сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу сборная Сербии по футболу сборная Турции по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Армении по футболу сборная Грузии по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Эстонии по футболу сборная Андорры по футболу сборная Израиля по футболу сборная Албании по футболу Эрлинг Холанд Криштиану Роналду
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11 октября 2025, 09:18 13
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 4
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Сергей РЕБРОВ: «Все, кто вышел на поле – это все в никуда»
Футбол | 12.10.2025, 00:30
Сергей РЕБРОВ: «Все, кто вышел на поле – это все в никуда»
Сергей РЕБРОВ: «Все, кто вышел на поле – это все в никуда»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
Хороший игровой день
Ответить
0
avk2307
Дай боже щоб в нашій групі зберегли такий розклад.
Ответить
0
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем