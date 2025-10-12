Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА
Вечером 11 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.
Хет-трик оформил Эрлинг Холанд в матче Норвегии против Израиля (5:0), что упрочило лидерство его сборной.
Фавориты взяли по три очка: Италия нанесла поражение Эстонии (3:1), а Испания переиграла Грузию (2:0).
Криштиану Роналду не забил пенальти, но Португалия вырвала победу у Ирландии (1:0) с голом Рубена Невеша на 90+1 минуте.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 11 октября
- 16:00. Латвия – Андорра – 2:2
- 19:00. Норвегия – Израиль – 5:0
- 19:00. Венгрия – Армения – 2:0
- 21:45. Болгария – Турция – 1:6
- 21:45. Эстония – Италия – 1:3
- 21:45. Испания – Грузия – 2:0
- 21:45. Португалия – Ирландия – 1:0
- 21:45. Сербия – Албания – 0:1
Турнирные таблицы
Инфографика
