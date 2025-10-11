11 октября состоялся матч между Норвегией и Израилем в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Местом проведения футбольной встречи стала арена «Ullevaal Stadion» в городе Осло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В начале встречи хозяева получили шанс реализовать пенальти, однако форвард Эрлинг Холанд не переиграл вратаря. Даже после того, как арбитр разрешил повторить удар с пенальти, Эрлинг во второй раз не смог обыграть голкипера.

Несмотря на такой старт, первой вышла вперёд Норвегия, в этом помог автогол соперников. Через 10 минут гости снова помогли хозяевам, оформив еще один автогол.

Героем матча стал Холанд, которого промах с пенальти лишь разозлил. Эрлинг оформив хет-трик, пересек отметку в 50 голов за сборную и помог разгромить Израиль – 5:0.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

3-й тур, 11 октября. Группа I

Норвегия – Израиль – 5:0

Голы: Халаили, 18 (автогол), Холанд, 27, 63, 72, Нахмиас, 28 (автогол)

Видео голов и обзор матча