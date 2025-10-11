Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Израиль – 5:0. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
11.10.2025 19:00 – FT 5 : 0
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:20 | Обновлено 11 октября 2025, 23:21
137
0

Норвегия – Израиль – 5:0. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

11 октября 2025, 23:20 | Обновлено 11 октября 2025, 23:21
137
0
Норвегия – Израиль – 5:0. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября состоялся матч между Норвегией и Израилем в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Местом проведения футбольной встречи стала арена «Ullevaal Stadion» в городе Осло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В начале встречи хозяева получили шанс реализовать пенальти, однако форвард Эрлинг Холанд не переиграл вратаря. Даже после того, как арбитр разрешил повторить удар с пенальти, Эрлинг во второй раз не смог обыграть голкипера.

Несмотря на такой старт, первой вышла вперёд Норвегия, в этом помог автогол соперников. Через 10 минут гости снова помогли хозяевам, оформив еще один автогол.

Героем матча стал Холанд, которого промах с пенальти лишь разозлил. Эрлинг оформив хет-трик, пересек отметку в 50 голов за сборную и помог разгромить Израиль – 5:0.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

3-й тур, 11 октября. Группа I

Норвегия – Израиль – 5:0

Голы: Халаили, 18 (автогол), Холанд, 27, 63, 72, Нахмиас, 28 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Антонио Нуса.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Антонио Нуса.
28’
ГОЛ ! Автогол забил Идан Нахмиас (Израиль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Александер Сёрлот.
18’
ГОЛ ! Автогол забил Анан Халаили (Израиль).
По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
пенальти сборная Норвегии по футболу сборная Израиля по футболу автогол ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд видео голов и обзор хет-трик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Футбол | 11 октября 2025, 23:48 0
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина

Тренером интересуется «Панатинаикос»

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 5
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11.10.2025, 16:11
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 16
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем