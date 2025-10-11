Норвегия – Израиль – 5:0. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
11 октября состоялся матч между Норвегией и Израилем в квалификации чемпионата мира 2026 года.
Местом проведения футбольной встречи стала арена «Ullevaal Stadion» в городе Осло.
В начале встречи хозяева получили шанс реализовать пенальти, однако форвард Эрлинг Холанд не переиграл вратаря. Даже после того, как арбитр разрешил повторить удар с пенальти, Эрлинг во второй раз не смог обыграть голкипера.
Несмотря на такой старт, первой вышла вперёд Норвегия, в этом помог автогол соперников. Через 10 минут гости снова помогли хозяевам, оформив еще один автогол.
Героем матча стал Холанд, которого промах с пенальти лишь разозлил. Эрлинг оформив хет-трик, пересек отметку в 50 голов за сборную и помог разгромить Израиль – 5:0.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
3-й тур, 11 октября. Группа I
Норвегия – Израиль – 5:0
Голы: Халаили, 18 (автогол), Холанд, 27, 63, 72, Нахмиас, 28 (автогол)
