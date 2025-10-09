Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
11.10.2025 19:00 - : -
Израиль
Чемпионат мира
09 октября 2025, 23:32 | Обновлено 09 октября 2025, 23:35
Норвегия – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 11 октября в 19:00 по Киеву

Норвегия – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Украина. Эрлинг Холланд

В субботу, 11 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Норвегии и Израиля. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Норвегия

На данный момент команда находится в поистине невероятной форме. В Лиге наций в прошлом году коллектив набрал 13 очков за 6 поединков и занял 1-е место собственной группы, которое позволило норвежцам повыситься в дивизион А на следующий розыгрыш турнира.

В текущей квалификации на чемпионат мира Норвегия совсем безудержна – за 5 поединков коллектив набрал 15 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находится на 1-й строчке квинтета, опережая ближайшего конкурента на 6 баллов.

Израиль

Не слишком стабильные результаты показывает израильский коллектив на данный момент. За 6 поединков прошлого сезона Лиги наций команда смогла набрать всего 4 очка и занять последнее место группы, из-за которой была понижена до второго по силе дивизиона В.

В текущем отборе на ЧМ-2026 Израиль смог преодолеть Эстонию (дважды) и Молдову, а также потерпел поражение от Италии и Норвегии. 9 зачетных пунктов позволяют команде находиться на 3 месте квинтета на данный момент.

Личные встречи

Помимо поединка 1-го круга текущего отбора, где Норвегия одержала победу 2:4, сборные ни разу не встречались в очных официальных играх.

Интересные факты

  • Норвегия забила 24 мяча в текущем сезоне отбора – лучший результат среди всех команд. Однако следует отметить, что 11 из этих председателей были забиты в 1 игре против Молдовы.
  • Израиль смог отличиться в каждом из 6 последних матчей.
  • Норвегия выиграла каждый из последних 7 домашних поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.56.

Норвегия
11 октября 2025 -
19:00
Израиль
сборная Норвегии по футболу сборная Израиля по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
