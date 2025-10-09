В субботу, 11 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Норвегии и Израиля. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Норвегия

На данный момент команда находится в поистине невероятной форме. В Лиге наций в прошлом году коллектив набрал 13 очков за 6 поединков и занял 1-е место собственной группы, которое позволило норвежцам повыситься в дивизион А на следующий розыгрыш турнира.

В текущей квалификации на чемпионат мира Норвегия совсем безудержна – за 5 поединков коллектив набрал 15 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находится на 1-й строчке квинтета, опережая ближайшего конкурента на 6 баллов.

Израиль

Не слишком стабильные результаты показывает израильский коллектив на данный момент. За 6 поединков прошлого сезона Лиги наций команда смогла набрать всего 4 очка и занять последнее место группы, из-за которой была понижена до второго по силе дивизиона В.

В текущем отборе на ЧМ-2026 Израиль смог преодолеть Эстонию (дважды) и Молдову, а также потерпел поражение от Италии и Норвегии. 9 зачетных пунктов позволяют команде находиться на 3 месте квинтета на данный момент.

Личные встречи

Помимо поединка 1-го круга текущего отбора, где Норвегия одержала победу 2:4, сборные ни разу не встречались в очных официальных играх.

Интересные факты

Норвегия забила 24 мяча в текущем сезоне отбора – лучший результат среди всех команд. Однако следует отметить, что 11 из этих председателей были забиты в 1 игре против Молдовы.

Израиль смог отличиться в каждом из 6 последних матчей.

Норвегия выиграла каждый из последних 7 домашних поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.56.