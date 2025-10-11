Норвегия мчится на ЧМ-2026. У Холанда хет-трик и двойной промах с пенальти

В субботу, 11 октября, состоялся матч квалификации на чемпионат мира между сборными Норвегии и Израиля.

Разгромную победу во встрече одержали норвежцы – 5:0. Хет-трик в составе «викингов» оформил Холанд. Интересно, что Эрлинг в начале встречи дважды промахнулся с отметки. Все это произошло в одном эпизоде – рефери позволил Холанду перебить пенальти, но голкипер дважды отбил его удары.

Израиль дважды во встрече забил в свои ворота – не повезло Анану Халайли и Идану Нахмиасу.

Норвегия выиграла шестой матч в отборе на ЧМ – имеет 18 очков и разницу голов 29:3. Холанд возглавляет бомбардирскую гонку отбора на ЧМ-2026, имея 12 голов и две ассисты.

ЧМ-2026. Квалификация, группа I, 11 октября.

Норвегия – Израиль – 5:0

Голы: Холанд, 27, 63, 72, Халайли, 18 (аг), Нахмиас, 28 (аг).