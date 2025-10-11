Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 19:30 | Обновлено 11 октября 2025, 19:37
6

ВИДЕО. Холанд не реализовал два пенальти подряд в матче квалификации ЧМ

Не спасло Эрлинга даже перебивание удара

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

11 октября в 19:00 стартовал матч квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Норвегии и Израиля. Встреча проходит в городе Осло на арене «Ullevaal Stadion».

Уже в начале поединка хозяева получили шанс выйти вперед, заработав пенальти. К точке подошел Эрлинг Холанд, однако форвард не сумел переиграть вратаря.

К счастью для нападающего, арбитр назначил повторное исполнение пенальти из-за выхода голкипера за линию до удару. Тем не менее даже при второй попытке Эрлинг не открыл счет в матче – вратарь вновь вышел победителем из дуэли.

По теме:
Холанд забил в девяти матчах подряд за Норвегию. Сколько голов имеет?
Первая победа в группе. Венгрия уверенно обыграла Армению
Норвегия мчится на ЧМ-2026. У Холанда хет-трик и двойной промах с пенальти
сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу пенальти видео сборная Израиля по футболу Эрлинг Холанд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
