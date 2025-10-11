Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ударил по центру: Роналду не забил пенальти в матче квалификации ЧМ
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:29 | Обновлено 11 октября 2025, 23:32
386
1

ВИДЕО. Ударил по центру: Роналду не забил пенальти в матче квалификации ЧМ

Криштиану упустил возможность вывести свою сборную вперед

11 октября 2025, 23:29 | Обновлено 11 октября 2025, 23:32
386
1 Comments
ВИДЕО. Ударил по центру: Роналду не забил пенальти в матче квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий Криштиану Роналду не реализовал удар с пенальти на 75-й минуте в матче квалификации к чемпионату мира против Северной Ирландии.

При нулевой ничьей хозяева поля получили шанс выйти вперед. Судья назначил пенальти, который решил пробить легендарный Криштиану Роналду.

Звездный футболист решил пробить по центру, однако вратарю удалось в падении отразить мяч ногой.

ВИДЕО. Ударил по центру: Роналду не забил пенальти в матче квалификации ЧМ

По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
Роналду не забил пенальти. Португалия вырвала победу на 90+1-й минуте
сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду сборная Северной Ирландии по футболу пенальти видео ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11 октября 2025, 09:18 13
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 100
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Футбол | 11.10.2025, 23:48
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
Ребров принял решение по Панатинаикосу после матча Исландия – Украина
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11.10.2025, 19:16
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
ой а шо такоє? Пеналду пенку не забив 
Ответить
-1
Популярные новости
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем