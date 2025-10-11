ВИДЕО. Ударил по центру: Роналду не забил пенальти в матче квалификации ЧМ
Криштиану упустил возможность вывести свою сборную вперед
Легендарный нападающий Криштиану Роналду не реализовал удар с пенальти на 75-й минуте в матче квалификации к чемпионату мира против Северной Ирландии.
При нулевой ничьей хозяева поля получили шанс выйти вперед. Судья назначил пенальти, который решил пробить легендарный Криштиану Роналду.
Звездный футболист решил пробить по центру, однако вратарю удалось в падении отразить мяч ногой.
