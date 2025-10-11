Международный спарринг с удалением. Верес сыграл товарищеский матч с Зимбру

Во время международной паузы команда Олега Шандрука провела спарринг с титулованным молдовским клубом. «Зимбру» является восьмикратным чемпионом Молдовы. Правда последний титул команда брала в 2000 году.

Команды не очень активно начали матч. Но больше моментов все же было у «Зимбру». Хозяева и открыли счет на 23-й минуте. Украинский легионер молдовского клуба Алексей Щебетун замкнул передачу с левого фланга.

«Верес» отыгрался достаточно быстро. На 30-й минуте Эрен Айдин сравнял счет

На 57-й минуте желтую карточку получил Владислав Шарай. А спустя минуту игрок «Вереса» получил второе предупреждение и покинул поле. Не смотря на товарищеский статус матча, «Верес» остался в меньшинстве.

В оставшееся время «Верес» не только оборонялся, но и создал несколько моментов у ворот соперника. Однако счет в матче не изменился.

Товарищеский матч. 11 октября. Кишинев (Молдова), стадион «Зимбру»

«Зимбру» Молдова – «Верес» Украина – 1:1

Голы: Щебетун, 23 – Айдин, 30

Верес (стартовый состав): Горох, Стамулис, Вовченко, Ципот, Яхонтов, Айдин, Кучеров, Шарай, Нонго, Бойко, Стень

Видеозапись матча