Ничья ради мира. Зимбру и Верес провели благотворительный матч в Кишиневе

В сентябре Александр Усик посетил Молдову, где заявил, что это единственная страна среди всех соседних, которая не испортила отношения с Украиной и не имеет претензий к нашей стране. С этим трудно не согласиться. И действительно, уважение к гостям ощущалось сразу. Прозвучали гимны, затем была минута молчания в честь погибших, а после стартового свистка ультрас «Зимбру» зарядили всем известную кричалку про президента России, называя его словом из пяти букв.

Начало противостояния на поле получилось довольно осторожным с обеих сторон. Постепенно «Верес» начал забирать инициативу к своим ногам, но вдруг пропустил две контратаки. В первом эпизоде, когда казалось, что мяч окажется в воротах, каким-то чудом спас Валентин Горох. Во втором – забил тот, кто, наверное, должен был это сделать, – единственный украинец в составе молдавской команды Артем Щебетун. Обе эти контратаки прошли по левому флангу, где остроту создавал бразилец Кайо Дантас. Он был одним из самых активных в составе кишиневцев.

Команда из Ровно ответила быстро. Хозяева поля не смогли выбить мяч как можно дальше от своих ворот, и после рикошета «кожаный» попал к Эрену Айдину, который с разворота пробил в нижний угол – 1:1. На этом опасные моменты в первом тайме исчерпались.

После перерыва страсти на поле немного закипели, хотя для этого не было особых причин. Футболисты начали играть жестче и чаще нарушать правила. Нервы не выдержали у Владислава Шарая, который получил две желтые карточки за пять минут. Однако по согласию сторон удаленного игрока заменили на другого.

В дело пришлось вступить арбитру, который призвал команды не разжигать конфликт. Футболисты действительно успокоились, но вместе с этим снизилась и острота игры с обеих сторон. До конца встречи болельщики почти не увидели опасных моментов. «Верес» действовал первым номером, однако вся угроза у собственных ворот нивелировалась молдавским вратарем. У «Зимбру» можно вспомнить лишь опасный штрафной, когда мяч немного разминулся со штангой. Поэтому больше радовали не футболисты, а местные ультрас, которые поддерживали обе команды.

Матч не подарил яркой игры и голевой феерии, но цель противостояния была не в этом. Все собранные средства с встречи пойдут на приобретение машин скорой помощи для фронта. И как отметила пресс-служба «Зимбру» в социальных сетях после финального свистка: «Результат – не важен, настоящая победа – это солидарность!».

Игорь Явкин со стадиона «Зимбру»