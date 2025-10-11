Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья ради мира. Зимбру и Верес провели благотворительный матч в Кишиневе
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 21:36 | Обновлено 11 октября 2025, 21:44
208
0

Ничья ради мира. Зимбру и Верес провели благотворительный матч в Кишиневе

Футбол во встрече отошел на второй план

11 октября 2025, 21:36 | Обновлено 11 октября 2025, 21:44
208
0
Ничья ради мира. Зимбру и Верес провели благотворительный матч в Кишиневе
ФК Верес

В сентябре Александр Усик посетил Молдову, где заявил, что это единственная страна среди всех соседних, которая не испортила отношения с Украиной и не имеет претензий к нашей стране. С этим трудно не согласиться. И действительно, уважение к гостям ощущалось сразу. Прозвучали гимны, затем была минута молчания в честь погибших, а после стартового свистка ультрас «Зимбру» зарядили всем известную кричалку про президента России, называя его словом из пяти букв.

Начало противостояния на поле получилось довольно осторожным с обеих сторон. Постепенно «Верес» начал забирать инициативу к своим ногам, но вдруг пропустил две контратаки. В первом эпизоде, когда казалось, что мяч окажется в воротах, каким-то чудом спас Валентин Горох. Во втором – забил тот, кто, наверное, должен был это сделать, – единственный украинец в составе молдавской команды Артем Щебетун. Обе эти контратаки прошли по левому флангу, где остроту создавал бразилец Кайо Дантас. Он был одним из самых активных в составе кишиневцев.

Команда из Ровно ответила быстро. Хозяева поля не смогли выбить мяч как можно дальше от своих ворот, и после рикошета «кожаный» попал к Эрену Айдину, который с разворота пробил в нижний угол – 1:1. На этом опасные моменты в первом тайме исчерпались.

После перерыва страсти на поле немного закипели, хотя для этого не было особых причин. Футболисты начали играть жестче и чаще нарушать правила. Нервы не выдержали у Владислава Шарая, который получил две желтые карточки за пять минут. Однако по согласию сторон удаленного игрока заменили на другого.

В дело пришлось вступить арбитру, который призвал команды не разжигать конфликт. Футболисты действительно успокоились, но вместе с этим снизилась и острота игры с обеих сторон. До конца встречи болельщики почти не увидели опасных моментов. «Верес» действовал первым номером, однако вся угроза у собственных ворот нивелировалась молдавским вратарем. У «Зимбру» можно вспомнить лишь опасный штрафной, когда мяч немного разминулся со штангой. Поэтому больше радовали не футболисты, а местные ультрас, которые поддерживали обе команды.

Матч не подарил яркой игры и голевой феерии, но цель противостояния была не в этом. Все собранные средства с встречи пойдут на приобретение машин скорой помощи для фронта. И как отметила пресс-служба «Зимбру» в социальных сетях после финального свистка: «Результат – не важен, настоящая победа – это солидарность!».

Игорь Явкин со стадиона «Зимбру»

По теме:
Проблемы для синих. Капитан Челси покинул сборную из-за травмы
Без камер и трансляций. Два клуба УПЛ проведут товарищеский матч
Международный спарринг с удалением. Верес сыграл товарищеский матч с Зимбру
товарищеские матчи Верес Ровно Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ эксклюзив статьи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11 октября 2025, 17:00 16
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит

В мадридском клубе будут делать ставку на молодого Франа Гонсалеса

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Футбол | 11.10.2025, 22:00
Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Трубин отреагировал на матч Украина – Исландия, где он сильно ошибся
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем