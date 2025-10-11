Украина. Премьер лига11 октября 2025, 17:05 | Обновлено 11 октября 2025, 17:10
Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября в 17:00 товарищеский матч в Кишиневе
Ровенский Верес проводит контрольный матч во время международной паузы на матчи сборных.
Игра проходит в Кишиневе, соперником является команда Зимбру из Молдовы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 11 октября в 17:00 по киевскому времени.
Поединок имеет статус благотворительного, происходит сбор средств для платформы United24.
