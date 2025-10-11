Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Зимбру
11.10.2025 17:00 – перерыв 1 : 1
Верес
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 17:05 | Обновлено 11 октября 2025, 17:10
Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 17:00 товарищеский матч в Кишиневе

Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

Ровенский Верес проводит контрольный матч во время международной паузы на матчи сборных.

Игра проходит в Кишиневе, соперником является команда Зимбру из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 11 октября в 17:00 по киевскому времени.

Поединок имеет статус благотворительного, происходит сбор средств для платформы United24.

Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

товарищеские матчи Верес Ровно смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Зимбру Кишинев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
