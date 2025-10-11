Ровенский Верес проводит контрольный матч во время международной паузы на матчи сборных.

Игра проходит в Кишиневе, соперником является команда Зимбру из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 11 октября в 17:00 по киевскому времени.

Поединок имеет статус благотворительного, происходит сбор средств для платформы United24.

Зимбру – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция