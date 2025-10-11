Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Сложно вот так сразу вспомнить, когда нашей команде так перло. Даже игра предыдущего отбора на Мундиаль – выездная против Франции, когда подопечные Дешама забили и в свои, и в наши ворота, на том и разошлись, меркнет перед таким аттракционом невиданной щедрости.

Три удара с нашей стороны по воротам в первом тайме – и сразу три гола. Два из этих трех голов – итог результативных ошибок хозяев поля. Не будь тех ошибок, и, в свою очередь, если бы удар Гудмундссона пришелся не в перекладину, а чуть ниже, и теоретически 3:1 превратились бы в 1:2.

Во втором тайме с нашей стороны было аж четыре удара, и с них два точных. Ну, когда еще было такое чудесное наваждение? Когда еще так мироточил Сергей Станиславович на скамейке?

А тут еще и травма Судакова, уж извините, оказалась кстати: вышел Волошин, и сразу наладилась игра на левом фланге полузащиты. Может, хоть теперь Ребров не станет пихать игрока «Бенфики» на место левого вингера?

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский стал героем матча, оформив дубль

Ну, а дальше, во втором тайме, прогнозировано до колик в печенках сели в защиту, пытаясь удержать преимущество в два мяча, как будто нашу команду тренирует Диего Симеоне. Но ведь нашу команду не тренирует Диего Симеоне. Потому и понеслось.

Нам когда-то удавалось так играть, на удержание счета? Вот и я о том же. Не получилось. И 1:3 превратились в 3:3.

И тогда я поймал себя на мысли, что, будь я сейчас на стадионе в Рейкьявике, и будь я там трезвым, я бы немедленно покинул арену, чтобы не стать свидетелем того, как наши дрогнут окончательно, посыплются, и в итоге окончательно опозорятся.

Ну, а разве не такой должна была быть концовка этой игры, если исходить исключительно из предыдущих хождений по мукам нашей сборной под руководством Сергея Реброва?

Да, я бы корил себя потом, что покинул стадион. Или же за то, что был трезвым. Вместо логичных 5:3 получились не скажу не логичные, но в любом случае неожиданные 3:5. Благодаря умению Калюжного бить с любой точки поля по чужим воротам. А тут еще и слету удалось засадить. А затем уж исландцы дрогнули, и пропустили еще раз.

Да, я бы, несомненно, жалел, что не увидел такую феерическую концовку. Но я не был на стадионе, а покинуть диван – дело насколько рисковое, настолько и гиблое…

Но все эти если бы да кабы – это ведь все понарошку, брюзжание это все, не так ли?

Голевая феерия в исполнении нашей сборной, впервые за каденции пока что действующего тренера сборной Украины, – вот чему конкретно нужно радоваться, ведь, по факту, одолели главного конкурента в его логове. И вышли на второе место в группе. И теперь наши шансы на это итоговое второе место таки увеличились.

Но почему-то не получается уж слишком радоваться. И не только потому, что из меня оптимист тот еще. Еще и потому не получается, что уж слишком аномальной, если брать и предыдущий контекст, да и происходящее в Рейкьявике, оказалась победа нашей национальной сборной. Эта победа – сродни настоящего чуда. Но в чудеса я, к сожалению, не верю. И считаю, что такая вот победа над Исландией – это стечение обстоятельств.

Но буду рад ошибиться. И признаюсь, что был неправ.

Но для того, чтобы я ошибся, нашей национальной сборной нужно кровь из носу закрепить начатое в столице Исландии. Так уж исторически сложилось, и, справедливости ради, не только при нынешнем тренере сборной, что второй поединок «спарки» наша главная команда страны проводит слабее. Либо в эмоциональном плане слабее, либо в физическом. Либо и в том, и в другом.

А вот этого, как раз, и нельзя допустить сейчас. Если наша команда снова оступится в игре против Азербайджана, то, увы, грош цена тогда будет голевой феерии в Рейкьявике.

Я не особо верю в продолжение голевого банкета от команды Сергея Станиславовича. Как и, в свою очередь, и самому Сергею Станиславовичу я продолжаю упрямо не верить. Я не только тот еще оптимист, но и тот еще упрямец.

Но я все равно хочу, чтобы наша команда, не мытьем, так катаньем, выиграла свой следующий поединок. А тот поединок, почему-то мне кажется, получится еще более сложным, нежели против исландцев. Вряд ли такой дичайший фарт нам и дальше будет сопутствовать. И вряд ли Азербайджан будет так открываться, как исландцы.

Но я все равно искренне желаю нашей команде успеха в следующей игре.

Она того заслуживает. Даже с таким тренером во главе.

И мы, по эту сторону экрана или стадиона, кто с электричеством, а кто без него, тоже того заслуживаем. Даже с таким болельщиком, как я.