Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике
Сложно вот так сразу вспомнить, когда нашей команде так перло. Даже игра предыдущего отбора на Мундиаль – выездная против Франции, когда подопечные Дешама забили и в свои, и в наши ворота, на том и разошлись, меркнет перед таким аттракционом невиданной щедрости.
Три удара с нашей стороны по воротам в первом тайме – и сразу три гола. Два из этих трех голов – итог результативных ошибок хозяев поля. Не будь тех ошибок, и, в свою очередь, если бы удар Гудмундссона пришелся не в перекладину, а чуть ниже, и теоретически 3:1 превратились бы в 1:2.
Во втором тайме с нашей стороны было аж четыре удара, и с них два точных. Ну, когда еще было такое чудесное наваждение? Когда еще так мироточил Сергей Станиславович на скамейке?
А тут еще и травма Судакова, уж извините, оказалась кстати: вышел Волошин, и сразу наладилась игра на левом фланге полузащиты. Может, хоть теперь Ребров не станет пихать игрока «Бенфики» на место левого вингера?
Ну, а дальше, во втором тайме, прогнозировано до колик в печенках сели в защиту, пытаясь удержать преимущество в два мяча, как будто нашу команду тренирует Диего Симеоне. Но ведь нашу команду не тренирует Диего Симеоне. Потому и понеслось.
Нам когда-то удавалось так играть, на удержание счета? Вот и я о том же. Не получилось. И 1:3 превратились в 3:3.
И тогда я поймал себя на мысли, что, будь я сейчас на стадионе в Рейкьявике, и будь я там трезвым, я бы немедленно покинул арену, чтобы не стать свидетелем того, как наши дрогнут окончательно, посыплются, и в итоге окончательно опозорятся.
Ну, а разве не такой должна была быть концовка этой игры, если исходить исключительно из предыдущих хождений по мукам нашей сборной под руководством Сергея Реброва?
Да, я бы корил себя потом, что покинул стадион. Или же за то, что был трезвым. Вместо логичных 5:3 получились не скажу не логичные, но в любом случае неожиданные 3:5. Благодаря умению Калюжного бить с любой точки поля по чужим воротам. А тут еще и слету удалось засадить. А затем уж исландцы дрогнули, и пропустили еще раз.
Да, я бы, несомненно, жалел, что не увидел такую феерическую концовку. Но я не был на стадионе, а покинуть диван – дело насколько рисковое, настолько и гиблое…
Но все эти если бы да кабы – это ведь все понарошку, брюзжание это все, не так ли?
Голевая феерия в исполнении нашей сборной, впервые за каденции пока что действующего тренера сборной Украины, – вот чему конкретно нужно радоваться, ведь, по факту, одолели главного конкурента в его логове. И вышли на второе место в группе. И теперь наши шансы на это итоговое второе место таки увеличились.
Но почему-то не получается уж слишком радоваться. И не только потому, что из меня оптимист тот еще. Еще и потому не получается, что уж слишком аномальной, если брать и предыдущий контекст, да и происходящее в Рейкьявике, оказалась победа нашей национальной сборной. Эта победа – сродни настоящего чуда. Но в чудеса я, к сожалению, не верю. И считаю, что такая вот победа над Исландией – это стечение обстоятельств.
Но буду рад ошибиться. И признаюсь, что был неправ.
Но для того, чтобы я ошибся, нашей национальной сборной нужно кровь из носу закрепить начатое в столице Исландии. Так уж исторически сложилось, и, справедливости ради, не только при нынешнем тренере сборной, что второй поединок «спарки» наша главная команда страны проводит слабее. Либо в эмоциональном плане слабее, либо в физическом. Либо и в том, и в другом.
А вот этого, как раз, и нельзя допустить сейчас. Если наша команда снова оступится в игре против Азербайджана, то, увы, грош цена тогда будет голевой феерии в Рейкьявике.
Я не особо верю в продолжение голевого банкета от команды Сергея Станиславовича. Как и, в свою очередь, и самому Сергею Станиславовичу я продолжаю упрямо не верить. Я не только тот еще оптимист, но и тот еще упрямец.
Но я все равно хочу, чтобы наша команда, не мытьем, так катаньем, выиграла свой следующий поединок. А тот поединок, почему-то мне кажется, получится еще более сложным, нежели против исландцев. Вряд ли такой дичайший фарт нам и дальше будет сопутствовать. И вряд ли Азербайджан будет так открываться, как исландцы.
Но я все равно искренне желаю нашей команде успеха в следующей игре.
Она того заслуживает. Даже с таким тренером во главе.
И мы, по эту сторону экрана или стадиона, кто с электричеством, а кто без него, тоже того заслуживаем. Даже с таким болельщиком, как я.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда хоккея превратилась в мастера по переобуванию
Поединок состоится 11 октября и начнется в 21:45 по Киеву
Здивував абсолютно ніякий забарний.....
2. Фактор Миколенко очень сыграл, как в защите так и в таке.
3. Лучший матч Малиновского
4. Угадал с заменами.
Я считаю это лучший матч пока, причем даже ругать Коноплю или Матвиенко или Трубина не надо, они не выпадали.
Все таки на этот матч Ребров нашел нужные слова, или пацаны нашли сами.
Посмотрим дальше. У нас же как всегда когда припекает уже начинаем играть.